СМИ: в Пекине восстановят утраченные элементы дворца императора

ПЕКИН, 17 сентября. /ТАСС/. Китайский книжный магазин обнаружил в своих архивах древний манускрипт, который позволит восстановить некоторые утраченные элементы императорского дворца Юаньминъюань, сожженного англо-французскими войсками в XIX веке. Об этом во вторник сообщила газета "Хуаньцю шибао".

По ее данным, в августе сотрудники книжного магазина пригласили сотрудников музея ознакомиться с книгой под названием "Свод ремесленных работ в Юаньминъюане", возраст которой оценивается в 250 лет. После изучения манускрипта эксперты пришли к выводу, что этот древний документ включает крайне ценную информацию для историков и архитекторов, так как он подробно описывает строительство дворца.

В документе указаны данные об архитектуре, садах, ремесленных техниках и материалах. Автор манускрипта в деталях описал типы и породы деревьев, виды камня, черепицы, а также масел, лака, красок, которые использовались при строительстве. Кроме того, в нем прописаны элементы отделки и декора, орнамента и скульптурных композиций. Администрация музея уже заявила, что планирует реконструировать на основе документа главные ворота, императорскую библиотеку, акрополь, пурпурный кабинет и другие объекты.

Юаньминъюань переводится с китайского как "Сады совершенной ясности". Садово-дворцовый комплекс площадью 350 га был создан в эпоху династии Цин (1644-1912), он состоит из трех частей: парков Юаньминъюань, Чанчуньюань ("Сады долгой весны") и Цичуньюань ("Сады весеннего великолепия"). Их создание началось в 1707 году по приказу императора Канси (1654-1722).

Именно в резиденции Юаньминъюань правители последней китайской династии Цин проводили большую часть времени, в то время как Гугун ("Запретный город") использовался ими главным образом для формальных приемов. Сам дворец был разрушен в 1860 году англо-французскими войсками при взятии Пекина во время Второй опиумной войны (1856-1860). После разграбления Юаньминъюаня резиденцию не стали восстанавливать, оставив ее в качестве символа унижения нации в назидание потомкам, а на ее территории создали тематический музей.

Юаньминъюань считается одним из самых масштабных садово-дворцовых комплексов на нашей планете, за что его часто называют восточным Версальским дворцом. В парках имеются 123 ландшафтные композиции и более сотни каменных мостов и разрушенных зданий в разнообразном архитектурном стиле, включая европейский барокко. Площадь под всевозможные постройки прежде составляла более 200 тыс. кв. м, во времена наивысшего расцвета парк занимал порядка 3,4 тыс. кв. км. Несмотря на то, что уничтоженная резиденция была разграблена войсками европейских колониальных держав, к настоящему моменту Китай постепенно восстанавливает коллекцию созданного на ее месте музея.