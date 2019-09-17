Оркестр Мариинки под управлением Гергиева выступит на фестивале в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 сентября. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит на международном фестивале "Мариинский - Владикавказ" в Северной Осетии, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала Мариинского театра в республике.

"Фестиваль "Мариинский - Владикавказ" пройдет в третий раз с 28 сентября по 6 октября. Зрителей, как и в предыдущие годы, ждут мастер-классы, оперные и балетные постановки", - сказал собеседник агентства.

В рамках фестиваля ожидаются выступления лауреатов международного конкурса им. П. И. Чайковского и юных талантливых музыкантов региона. Также гости и жители республики смогут увидеть спектакли для детей, ожидаются и гастроли Театра балета им. Леонида Якобсона.

В 2017 году фестиваль посетили более 3 тыс. зрителей, он проходил в течение шести дней и открылся выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева. Также зрители смогли увидеть на североосетинской сцене альтиста Юрия Башмета и лауреата XV международного конкурса им. П. И. Чайковского французского пианиста Люка Дебарга.

Мероприятие будет проходить на площадках филиала Мариинского театра во Владикавказе - Государственной академической филармонии Северной Осетии и Национальном государственном театре оперы и балета республики.