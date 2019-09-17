Центр им. Мейерхольда в октябре представит спектакль по пьесе о реальном убийстве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Центр им. Вс. Мейерхольда поставит пьесу Марии Огневой "За белым кроликом", вошедшую в 2018 году в шорт-лист фестиваля "Любимовка". Премьера состоится 5 октября, сообщил ТАСС продюсер проекта Алексей Малобродский.

По словам продюсера, пьеса основана на печальных событиях, произошедших несколько лет назад в Подмосковье, в результате которых были убиты две девушки. "Третья подруга не находилась в этот момент с ними, поэтому осталась жива. Пережитая ей травма имеет влияние на всю ее дальнейшую жизнь: она нелюдима, не хочет иметь детей, у нее проблемы в личной жизни, и в работе", - рассказал он.

Постановка представляет собой страшную сказку, где две юные девушки - Алисы вслед за Белым Кроликом прыгают в кроличью нору или в другом понимании - садятся в попутку к незнакомцу. Малобродский пояснил, что действие спектакля разделено на три временных и жанровых потока. Первый посвящен главной героине - девушке, прошедшей через тяжелый опыт. Второй - двум девушкам, которые зрителю и героине являются в виде некоего воспоминания - двух Алис.

Последний, третий поток - реалистичный - расследование. "Две мамы погибших девочек занимаются расследованием этой истории. В итоге одна из матерей приходит к такому выводу, что этот травматический опыт требует от нас позитивного вывода", - отметил продюсер.

Как подчеркнул Малобродский, авторы постановки не настаивают на документальности постановки. "Эта история рассказана легко и весело, мы говорим о важных вещах, страшных, но мы не делаем страшилку, мы не берем зрителя за грудки, не заглядываем в глаза и не пытаемся заставить его переживать. Театр - это вещь, которая должна быть увлекательной, и мы делаем увлекательное зрелище, увидев которое, мы надеемся, зритель будет что-то менять в своем отношении к миру", - добавил он.

Сценография спектакля будет включать в себя полеты и яркие декорации. "Это будет просто очень красиво, потому что режиссер Полина Стружкова и художник Александра Дашевская придумали множество интересных решений, есть необычное взаимное расположение зрительского и сценического объемов, это сделано в нетрадиционном виде", - сказал продюсер.