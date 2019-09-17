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Урин надеется, что травмированный Лантратов выйдет на сцену в ближайшее время

Артист травмировал ногу во время премьеры балета "Зимняя сказка" 4 апреля

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин выразил надежду на то, что премьер театра Владислав Лантратов, не выступавший в связи с травмой ноги, вернется к участию в спектаклях в ближайшее время. Об этом он сообщил журналистам во вторник после сбора труппы ГАБТ.

"Вы его видели, он ходит без палочки. Он уже посещает [репетиционный] класс, занимается, я очень надеюсь, что в самое ближайшее время Владислав Лантратов выйдет на сцену", - сказал он.

Лантратов травмировал ногу во время премьеры балета "Зимняя сказка" 4 апреля. Спектакль был продолжен, артиста заменил исполнитель этой же партии Давид Мотта Соарес.

Балет "Зимняя сказка" на сцене ГАБТ создан по мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира соотечественниками английского классика - композитором Джоби Тэлботом и хореографом Кристофером Уилдоном. Лантратов исполняет в балете одну из главных партий.

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