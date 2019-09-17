На театральном фестивале в Кирове выступят артисты из Москвы и Санкт-Петербурга

ТАСС, 17 сентября. Всероссийский театральный фестиваль-лаборатория "Вятка - город детства" открылся в Кировской области. В нем примут участие театры кукол, а также драматические театры для детей, авторские независимые проекты, творческие объединения из Кировской области, Москвы и Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

Открытие фестиваля состоялось в Кировском театре кукол, там показали небольшое театрализованное выступление с участием юных артистов. Главными гостями на празднике стали дети школьного и дошкольного возраста и их родители.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в рамках фестиваля пройдут более 30 мероприятий, в которых примут участие около 250 представителей театрального сообщества из разных регионов страны. Фестиваль будет проходить на сцене двух театров - "Театра на Спасской" и театра кукол имени Афанасьева.

"Здесь будут показаны лучшие российские спектакли, отмеченные национальными театральными премиями "Золотая маска" и "Арлекин", а также премиями других престижных фестивалей. В афише также премьеры областных театров", - уточнили в пресс-службе.

Помимо спектаклей фестиваль дополнен образовательными мероприятиями. Эксперты расскажут о новых технологиях работы со зрителями, проведут творческие лаборатории для детей. Также в фестивале будут задействованы открытые городские площадки, на которых выступят творческие коллективы. "Кроме обмена опытом в профессиональной среде, фестиваль привлечет внимание зрителей к театру и к творчеству", - отметили в ведомстве.

"Вятка - город детства" будет проходить в Кировской области с 17 по 22 сентября, его учредители - Министерство культуры Кировской области и Кировское отделение Союза театральных деятелей России. Ожидается, что фестиваль, который в этом году отмечает свое пятилетие, может стать самым масштабным событием Года театра в регионе.