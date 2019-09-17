Мультимедиа арт музей открывает новый сезон

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский Мультимедиа арт музей (МАММ) открывает в среду новый сезон, начиная его с семи выставок. Посетители увидят Lobster Land художника Филипа Колберта, "Героический монумент" Владимира Янкилевского, фотографии Сержа Лидо, "Парадиз" Александры Вертинской и другие проекты.

Lobster Land - первая музейная выставка британского художника и дизайнера Филипа Колберта в России. В экспозицию вошли 29 работ, в том числе серия масштабных семиметровых картин, три двухметровые скульптуры и комната с иммерсивной видеоинсталляцией. В своих работах Колберт исследует модели современной цифровой культуры и ее связь со всей историей искусства.

"На выставке в Москве представлена подборка моих избранных работ, позаимствованных из разных коллекций, и новая серия картин охоты и скульптур Lobster Land, которую я создал специально для этой выставки. Выставочный проект в МАММ содержит некоторые отсылки к повлиявшей на меня истории русского искусства, а также произведения, созданные в новой сверхреалистичной живописной эстетике Lobster Land. Я рад показать все эти работы в Москве", - говорит о своем проекте Колберт, чьи слова приводит пресс-служба МАММ.

Художник признается, что всегда интересовался историей русского искусства и много читал о нем в молодости. По его словам, он был очарован Русским балетом Дягилева и изучал таких художников, как Наталья Гончарова.

"Я обожал эскизы костюмов Александры Экстер, абстракции Казимира Малевича, а также произведения мощного экспрессивного художника Михаила Ларионова. Их искусство оказало большое влияние на мое художественное мышление", - добавляет Колберт. Он лично приехал в Москву, чтобы представить свою выставку и поучаствовать в дискуссии в день ее открытия.

Важнейшие люди и события

Впервые в России открывается выставка работ балетного фотографа Сержа Лидо из коллекции Пьера Паоло Косса. В экспозицию вошли снимки, сделанные на протяжении 50 лет. Гости музея увидят легендарных артистов балета - Майю Плисецкую, Рудольфа Нуреева, Михаила Барышникова, Сержа Лифаря и других. Фотографии сопровождаются подробными текстами Пьера Паоло Косса. На выставке также можно увидеть театральные программы, обложки журналов и книг, оформлением которых занимался Серж Лидо.

В этот же день в МАММ начинает работу выставка знаменитого советского фотографа Евгения Умнова, проработавшего 25 лет фотокором в "Огоньке", наиболее прославившегося как балетный фотограф, снимавший сцену и закулисье Большого театра. Проект приурочен к 100-летию со дня рождения мастера.

Руке Умнова принадлежат знаменитые снимки важнейших событий в СССР и их героев: Майи Плисецкой, Галины Вишневской, Никиты Хрущева, Леонида Утесова, Юрия Никулина, Андрея Тарковского, а также Фиделя Кастро, Ричарда Никсона и Марлен Дитрих в СССР и многих других.

"Ходила легенда: если Евгений Умнов снимет, сложится карьера. Вы увидите молодую Вертинскую, молодого Тарковского, это звезды, которых он зажигал и выбирал и как-то умудрялся каждый раз уйти от клетки постановочной фотографии, принятой в эпоху соцреализма", - сказала журналистам в преддверии открытия выставочного сезона директор музея Ольга Свиблова.

Памяти Варвары Родченко

Одной из важнейших выставок Свиблова назвала проект "Мимошедшее время", посвященный памяти художницы Варвары Родченко. Варвара Александровна, дочь одной из "амазонок русского авангарда" Варвары Степановой и художника и фотографа Александра Родченко, умерла в конце июля этого года в возрасте 94 лет. Как рассказывала Свиблова, когда она задумала сделать Московский дом фотографии (ныне - МАММ), первым человеком, который в нее поверил, поддержал словом, идеей, была именно Варвара Родченко. Большая часть коллекции работ Александра Родченко подарена музею семьей.

Главным делом Варвары Родченко было сохранение наследия своих великих родителей. "Это человек, который был художником и оставался художником до последних дней своей жизни. Варвара Александровна была хранителем памяти Родченко и всей русской фотографии. Она выбрала себе роль за кадром, но за кадром был человек невероятной силы. Сегодня, на этой выставке, мы видим еще, каким она была блестящим художником", - отметила Свиблова накануне открытия проекта.

"Парадиз", Янкилевский и Трокель

"Парадиз" - проект Александры Вертинской - дочери актрисы Марианны Вертинской, внучки певца Александра Вертинского. В состав выставки вошли работы прошлых лет и новая серия произведений, в которой художница обращается к теме ботанического сада как проекции рая небесного на земле. Отдельной частью экспозиции стала инсталляция "Кабинет", где прекрасные цветы, изображенные художницей, живут бок о бок со старинной научной ботанической гравюрой, учебными плакатами, образчиками гербария и картинами старых мастеров.

Посетители музея среди новых проектов увидят также "Героический монумент" одного из художников советской неофициальной культуры, классика российского и мирового современного искусства Владимира Янкилевского. Это своеобразная реконструкция выставки художника Monument heroque, которая состоялась в 1994 году в Париже в Центре современного искусства La Base. Центральное место в проекте занимает скульптура, восстановленная по чертежам художника и фотографиям с выставки 1994 года.

Еще один проект нового сезона - выставка немецкой художницы Розмари Трокель, всю свою карьеру боровшейся с доминирующим положением мужчин в искусстве. Работы пронизаны юмором и иронией и отражают предрассудки, с которыми женщины сталкиваются и в социальном пространстве, и в сфере искусства. В экспозиции, в частности, представлена одна из ранних работ Трокель - "Рисовальная машина" (1990), в которой автор доводит до абсурда клише о связи женского искусства с тихими ремесленными практиками и машинальным трудом. Соорганизаторами выставки выступили Институт связей с зарубежными странами из Штутгарта (IFA) и Гете-институт.