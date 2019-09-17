Третьяковская галерея покажет нефтяные панно и картины Николая Наседкина

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Выставка "Николай Наседкин. Нефть: личная история", где представлены панно и полотна, созданные с использованием нефтяных суспензий, открывается в Новой Третьяковке в Москве в среду.

"Настоящий проект - попытка осмыслить значение нефти в истории страны, средствами современного искусства представить пространство современной России и определить, чем является для нее нефть - благословением или проклятьем. Нефть стала частью личной истории художника - более десяти лет Николай Наседкин создавал живописные произведения, используя нефтяные суспензии. Главный вопрос выставки: можно ли разглядеть свою личную историю в глобальной истории современного мира?" - говорится в сообщении пресс-службы галереи.

В состав экспозиции вошли 25 произведений, включая 18 живописных и графических работ, два панно, три объекта, масштабное фотографическое панно и документальный фильм. Среди прочего посетители увидят экспонаты "Колонна-Выставка" и "Русская стена. Светопад", отсылающие к мотивам древних храмовых культур.

"Одно из центральных мест в экспозиции отведено монументальным панно Наседкина. Для их создания художник выливал нефтяную суспензию на специально подготовленные листы картона, давая ей свободно стекать по плоскости, а после выполнял рисунок мастихином (специальным инструментом, использующимся в масляной живописи для смешивания или удаления незасохших остатков красок, очистки палитры или нанесения густой краски на холст - прим. ТАСС). Красная площадь на одноименном панно (2010), по выражению искусствоведа Александра Петровичева, представляет собой "логотип традиционной культуры и государственности", - отмечается в сообщении.

Другое панно - "Пашня" - связано с личной историей художника, выросшего в сельской местности. Среди других работ - "Дом", "Дед Егор", портрет писателя Варлама Шаламова, объект "Сапоги". Также на выставке, которая продлится до 10 ноября, представлен цикл "Родня" - серия портретов на упаковочном крафте. Одноименный фильм - своеобразный видеодневник поездки Наседкина на его малую родину, в село Алешки Воронежской области, в попытке восстановить историю своей семьи.

Наседкин родился 31 августа 1954 года. В 1970-1974 годах учился в Федоскинской школе миниатюрной живописи. В выставках участвует с 1982 года. Участник лонг-листа Премии Кандинского 2008 и 2009 годов в номинации "Проект года". Работы художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Московского музея современного искусства и др.