Валерий Гергиев откроет в Петербурге турне Всемирного оркестра мира по двум столицам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Всемирный оркестр мира станет в октябре первым зарубежным коллективом, который выступит в новом сезоне Мариинского театра. Концерт пройдет под управлением художественного руководителя театра, народного артиста России Валерия Гергиева, возглавляющего этот оркестр с 1997 года, сообщила в среду пресс-служба Мариинки.

"Оркестр под управлением маэстро выступит 5 октября в Концертном зале Мариинского театра, начав этим выступлением гастрольный тур по двум столицам. В программе - Шестая (Пасторальная) симфония Людвига ван Бетховена и Девятая симфония Франца Шуберта. На следующий день интернациональный коллектив повторит эту программу в Московском концертном зале "Зарядье", - рассказала сотрудник пресс-службы Екатерина Ордовская. Она добавила, что единственный раз оркестр выступал в Петербурге в 2003 году, когда город праздновал свое 300-летие.

В этот коллектив входят ведущие музыканты из более чем 40 стран. Оркестр был основан в 1995 году венгерским и английским дирижером сэром Георгом Шолти для выступления на концерте в Женеве в честь 50-летия ООН. После смерти дирижера оркестром руководит Валерий Гергиев. Под его руководством музыкальный коллектив участвовал в Московском Пасхальном фестивале, выступал на американском континенте.

В 2005 году коллектив осуществил гастрольный тур, приуроченный к 60-летию прекращения военных действий Второй мировой войны. Музыканты выступили в Запретном городе Пекина, в Роттердаме, Брюсселе, Берлине, Будапеште, Иерусалиме, Кракове и Стокгольме. В год 100-летия Первой мировой войны - в июле 2014-го оркестр выступил на BBC Proms со специальной программой. Записи этого и нескольких других концертов выпущены на лейблах Decca/Philips, C Major и Arthaus. В 2010 году Всемирный оркестр мира первым из крупных музыкальных коллективов был удостоен звания "Артист ЮНЕСКО за мир". Валерий Гергиев получил это звание в 2003 году.