В Петербурге пройдет фестиваль, посвященный 25-летию Мастерской режиссера Семена Спивака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Мастерская Спивака" станет одним из самых ярких событий нового сезона Молодежного театра на Фонтанке, единственного в Санкт-Петербурге театра-сада, которым руководит народный артист России Семен Спивак. Режиссер и его ученики станут героями праздника, посвященного 25-летию его актерско-режиссерской мастерской в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ), рассказали на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"В фестивальную программу войдут спектакли всех четырех моих выпусков, выступят здесь и театры, где идут постановки моих бывших студентов", - сказал Спивак. Фестиваль будет проходить с 24 сентября по 1 октября и завершится творческим вечером "В ритме рок-н-ролла". Здесь соберутся разные поколения актеров, которые вспомнят студенческие годы и покажут памятные творческие номера. Постановку заключительной программы мастер поручил своему ученику из первого выпуска мастерской Сергею Морозову, ныне художественному руководителю-директору петербургского театра "На Литейном".

В Молодежном театре отмечают, что этот сезон для коллектива отмечен тремя важными юбилейными датами: исполняется 40 лет с тех пор, как в Измайловском саду начались репетиции театра, открывшегося 18 января 1980 года спектаклем "Сто братьев Бестужевых". Тогда он назывался Ленинградским молодежным театром. Сам Спивак отмечает в этом году 70-летие, а его актерско-режиссерская мастерская в РГИСИ - четверть века.

"Спиваки" на сцене

Фестиваль станет частью большого праздника, посвященного 240-летию РГИСИ, с которым Спивак связан со студенческих лет. По мнению мастера, подлинных профессионалов для театра можно воспитать только при полном погружении в реальный, живой творческий процесс, что он и делает, привлекая студентов в свои постановки на сцене Молодежного театра, где работают многие его ученики.

В 1994 году на первый курс этой мастерской были зачислены первые студенты: Роман Агеев, Сергей Морозов, Анна Геллер, Алексей Одинг, Регина Щукина, Анна Табанина, Наталья Индейкина, Кирилл Сёмин и многие другие, чьи имена сегодня хорошо знакомы театральному Петербургу и всей России. С тех пор в профессиональное плавание отправились уже четыре поколения артистов и режиссеров, "спиваков" - так сами называют себя студенты Спивака, и для них это является своего рода визитной карточкой. Многие из них пополнили труппу Молодежного театра на Фонтанке, все эти годы являющегося учебной базой мастерской.