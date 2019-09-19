Филиал Московской государственной академии хореографии откроют в Калининграде 21 сентября

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие филиала Московской государственной академии хореографии (МГАХ) в Калининграде состоится 21 сентября. При этом уже в понедельник, 23 сентября, в учебном заведении на его временной площадке в областном Центре культуры молодежи начнутся занятия. Об этом в четверг сообщили ТАСС в филиале МГАХ.

Филиал МГАХ открывается в рамках поручения президента о создании культурно-образовательных и музейных комплексов в нескольких городах России. В культурный кластер в Калининграде, который будет представлять единое городское пространство с парком и зонами отдыха, кроме филиала Московской государственной академии хореографии, войдут филиалы Большого театра и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Высшая школа музыкального и театрального искусств, музей, курируемый Третьяковской галереей, и многое другое. Учебный и жилой корпус хореографической академии планируется завершить к 1 сентября 2020 года, а полностью построить комплекс к 2023 году.

"Обучение в филиале МГАХ в Калининграде начнется 23 сентября по дополнительным программам "Искусство балета" и "Основы хореографического искусства". До окончания строительства академия будет располагаться на площадке областного Центра культуры молодежи", - сказали в дирекции филиала.

В мае этого года в филиале МГАХ состоялись отборочные туры для детей 7-10 лет. По их итогам были рекомендованы к зачислению 32 человека на обучение по программе "Искусство балета", из них восемь человек за счет средств федерального бюджета, и 40 детей - по программе "Основы хореографического искусства". Всего от желающих учиться в филиале было подано 137 заявлений.

Губернатор Антон Алиханов ранее отмечал, что с учетом близости Калининграда к границам европейских государств филиал Московской академии хореографии, как и другие учебные заведения культурно-музейного центра, сможет привлечь большое количество абитуриентов из Европы - "до 500 человек в год" - и региональные власти будут заниматься популяризацией такой возможности. Но главная миссия филиала - "подготовка новых кадров для культурной жизни нашей страны".