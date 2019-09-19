Фильм о Михаиле Калашникове выйдет в начале 2020 года

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Завершились съемки биографического фильма, который посвящен конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, картина, предположительно, выйдет в январе 2020 года, сообщил в среду во время пленарного заседания Форума оружейников России сценарист и продюсер картины Сергей Бодров-старший.

"Я хочу сказать, мы очень рады, что оказались сегодня в Ижевске <...>, тут работали выдающийся оружейники, но Михаил Тимофеевич [Калашников] оказался самым главным оружейником Ижевска, Удмуртии и страны. Его изобретение - автомат Калашникова - знают во всем мире. Это был великий человек, снимать картину о таком человеке сложно, у нас были разные испытания, но картину мы закончили, съемки картины закончились", - сказал Бодров.

По его словам, команде предстоит большая работа по монтажу, работе со спецэффектами и звуком. "Картина выйдет в 2020 году, мы надеемся, что в январе. Я надеюсь, что мы привезем сюда картину, устроим премьеру, покажем зрителям и посмотрим, что у нас получилось", - сказал Бодров.

Участникам на большом экране показали трехминутный трейлер фильма. Зрители увидели несколько кадров с военной техникой, которая принимает участие в боевых действиях, момент ранения старшего сержанта Калашникова, его знакомство с будущей супругой, а также начало его деятельности на заводе в роли конструктора и моменты испытаний знаменитого автомата.

Режиссер Константин Буслов выразил надежду, что фильм найдет отклик у зрителей всех поколений. "Мы с помощью и правительства Удмуртии, при огромной поддержке Минпромторга РФ и Минкульта РФ приняли решение снять эту картину, изучить материалы, снять картину игровую, художественную, про жизненный путь Калашникова. Надеюсь, что фильм найдет отклик среди молодежи и среди старшего поколения", - рассказал Буслов.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.

Форум оружейников

Форум оружейников проходит в Ижевске 18-19 сентября в рамках празднования Дня оружейника, который в этом году посвящен 100-летию со дня рождения знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Деловая программа мероприятия включает в себя несколько площадок. На них участники дискуссий определят векторы развития в сфере поддержки диверсификации предприятий ОПК, подведут первые итоги национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и представят новые предложения по реализации нацпроекта.

На форуме также изучат инновационные методы внедрения бережливого производства на предприятиях ОПК и обсудят вопросы в сфере промышленного дизайна. К сотрудничеству при проведении форума были приглашены руководители и представители Сбербанка, Росатома, концерна "Калашников" и ряда других крупных предприятий.