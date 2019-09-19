Новый фильм Тимура Бекмамбетова с Бенедиктом Камбербэтчем выйдет в России 5 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Новый исторический фильм о битве американских "электрических титанов" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли выйдет в российский прокат 5 декабря. Презентация картины, продюсером которой выступил Тимур Бекмамбетов, прошла в четверг в рамках международного форума и выставки "Кино Экспо" в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС генеральный директор кинокомпании "Пионер" Мэри Назари (компания осуществляет российский прокат фильма).

"Мы сегодня презентовали довольно большой пакет фильмов кинокомпании "Пионер", которые мы покажем в российских кинотеатрах до Нового года. Среди них самый ожидаемый фильм - это The Current War, мы его, наверное, так и назовем [в российском прокате] - "Война токов", который мы выпускаем 5 декабря. Главную роль в этом фильме исполнил Бенедикт Камбербэтч", - сказала собеседница агентства.

В основе сюжета, основанного на реальных событиях, - противостояние между выдающимися изобретателями, промышленниками и инженерами Томасом Эдисоном, Джорджем Вестингаузом и Николой Тесла, выступавшими за разные способы распространения тока в США.

"Камбербэтч возвращается к замечательному психологическому кино в главной роли, и мы можем наблюдать его замечательную актерскую игру. И нам, конечно, отрадно сообщить, что основным продюсером этого фильма является Тимур Бекмамбетов", - сказала руководитель кинокомпании. В картине также сыграли новый "Человек-паук" Том Холланд, номинант на премию "Оскар" Майкл Шеннон и Николас Холт в роли Николы Теслы. Режиссером историко-биографической картины стал Альфонсо Гомес-Рехон, оператором - Чон Джон-хун ("Олдбой").

В начале декабря фильм увидят зрители в разных городах России. "Мы видим огромнейший интерес кинотеатров к этому фильму", - отметила Назари. Она также рассказала, что Камбербэтчу было отправлено приглашение на московскую премьеру фильма.

В кинокомпании отметили, что The Current War в скором времени выйдет в прокат в США и на других международных рынках. Фильм стал последним голливудским проектом Бекмамбетова, ранее спродюсированным совместно с Харви Вайнштейном и Мартином Скорсезе. Впервые фильм был представлен в 2017 году на международном кинофестивале в Торонто. В этом году права на фильм были выкуплены международным дистрибутором 101 studio.