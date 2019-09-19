Машков и Миронов стали наставниками в проекте "Культурный норматив школьника"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра-студии "Табакерка" Владимир Машков, актер Евгений Миронов и худрук Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис стали наставниками в проекте "Культурный норматив школьника". Об этом в четверг журналистам сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Для школьников утвержден специальный список произведений, рекомендуемых к изучению, по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. Целью проекта является определение произведений, которые считаются лучшими образцами отечественной и мировой культуры. Из представленных перечней школьники самостоятельно будут выбирать наиболее интересные им произведения, в зависимости от стиля, жанра, эпохи и т. д. Содержание норматива определено количеством посещений учреждений культуры, освоенных произведений и компетенциями.

"Для того, чтобы внедрить "Культурный норматив" и посмотреть, насколько школьникам это будет интересно, мы определили 11 пилотных регионов. На этом не ограничились, рабочая группа также определила наставников к каждому из этих регионов - деятелей культуры и искусства, жизнь и творчество которых связано с каждым конкретным регионом. Например, в Туле - это Владимир Машков, а в Ярославской области - Сергей Пускепалис. То есть это те люди, которые будут общаться со школьниками и помогать ориентироваться в огромном мире культуры и искусства. Они будут вести странички в социальных сетях и отвечать на вопросы школьников", - сказала она.

Наставниками также стали артист балета, ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев (Республика Коми), космонавт Александр Самокутяев (Пензенская область), актер Евгений Миронов (Саратовская область), гимнастка Светлана Хоркина (Белгородская область) и другие известные культурные и общественные деятели.

Для самых активных участников проекта предусмотрена система поощрений. "В идеале нам было бы интересно, если бы самые активные участники проекта имели бы дополнительные преференции, может быть дополнительные баллы, при поступлении в творческие вузы", - добавила замминистра культуры РФ, отметив, что этот вопрос планируется обсудить с профильным ведомством.

О проекте

Ярилова отметила, что в следующем году, если проект докажет свою эффективность, его могут распространить по всей России. "Мы рассчитываем через год посмотреть, что у нас получилось. Насколько часто школьники стали ходить в учреждения культуры, посещать театры, насколько это интересно и педагогам, и родителям. Подвести итоги, и, если все получится, если это будет эффективный проект, в результате транслировать его на всю страну", - сказала она.

По словам замминистра культуры РФ, проект носит рекомендательный характер. "Я еще раз хочу подчеркнуть - это абсолютно добровольная история, но и вообще, все, что происходит в культуре и искусстве, не должно быть насильно, это должна быть потребность души. Это абсолютно добровольно, никаких санкций не будет. А вот поощрения - бесплатные посещения, причем те 11 пилотных регионов уже такую систему мер поощрения предусмотрели: и в муниципальных заданиях своим учреждениям культуры выделили дополнительные средства для того, чтобы они могли на бесплатной основе принимать детей", - добавила она.

Официальный старт программы в одиннадцати пилотных регионах России - Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Ульяновская и Белгородская области - будет дан 1 октября.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения разработают совместный проект "Культурный норматив школьника". По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.