Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова открылась в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" открылась в Государственном музее современной истории России в четверг вечером. Художник признался журналистам, что это его первая настоящая выставка.

"Это моя первая настоящая выставка, серьезная. Выбрали разные работы разных лет", - отметил он на открытии и сообщил, что планирует показать эту выставку в Испании и Португалии.

В экспозиции - работы не только в классическом исполнении на холстах, но и с использованием мультимедийных технологий. Гости музея увидят более 100 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года, в том числе произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции. Среди прочего на выставке представлены полотна в авторском стиле dream vision.

В экспозицию вошли портреты известных людей - президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева с супругой, актрис Моники Беллуччи, Софи Лорен, председателя Союза кинематографистов РФ, режиссера Никиты Михалкова, телеведущего Владислава Листьева, актера Шона Коннери.

Сафронов сообщил, что картина "Китайский мудрец", представленная на выставке, впоследствии будет продана на благотворительном аукционе в Китае. По словам художника, ее предварительно оценили минимум в $1 млн.

Для публики выставка будет открыта с 20 сентября по 19 января 2020 года. Сафронов рассказал, что ее обещали посетить несколько мировых звезд, но не стал раскрывать имена. "Для вас это будет сюрпризом", - добавил он.

О художнике

Сафронов - заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств. Творческая деятельность художника началась в 1973 году. Он является постоянным участником крупнейших отечественных и зарубежных выставок. Основная часть картин находится в частных собраниях и ведущих музеях России и Европы.

Среди поклонников творчества художника - Алла Пугачева, Софи Лорен, Ален Делон, Мадонна, Никита Михалков, Стивен Спилберг, Тина Тернер, Элтон Джон, Мик Джаггер.