СП предложила определить перечень приоритетных проводимых за счет бюджета фестивалей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Счетная палата предлагает создать единый перечень приоритетных творческих фестивалей, проводимых за счет бюджета РФ. Об этом говорится в бюллетене контрольного ведомства по итогам анализа эффективности мер господдержки концертной деятельности.

"<...> Требуется системный подход к организации творческих конкурсов, и представляется целесообразным определить единый перечень приоритетных всероссийских и международных творческих конкурсов и фестивалей, проводимых за счет федеральных средств на территории Российской Федерации", - отметили аудиторы.

Счетная палата обратила внимание на то, что увеличение количества музыкальных конкурсов приводит к потере авторитета конкурсной системы и размытию критериев оценки исполнительского искусства.

"Количество музыкальных конкурсов значительно увеличилось - с 12 (1990 год) до 150, что привело к "девальвации" конкурсной системы, а увеличение числа лауреатов - к неопределенности критериев оценки качества (профессионализма) исполнительского искусства", - говорится в отчете.

При этом аудиторы приводят тезис Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в РФ о том, что целью музыкальных конкурсов является "поддержка с юного возраста талантливых музыкантов, которые в процессе публичных прослушиваний не только приобретают сценический опыт, но и становятся объектом интереса публики, агентов, менеджеров звукозаписывающих фирм, продюсеров музыкальных фестивалей, профессиональных критиков".

"В то же время выплаты победителям (лауреатам) конкурсов грантов (стипендий) является одной из эффективных мер государственной поддержки данного вида искусства", - добавили в Счетной палате.