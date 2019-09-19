Петергоф покажет на осеннем празднике фонтанов шоу, посвященное Екатерине II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" посвятит императрице Екатерине II осенний праздник фонтанов, который пройдет в Нижнем парке 20 и 21 сентября. Об этом рассказала журналистам генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая на пресс-конференции, посвященной празднику.

В 2019 году исполняется 290 лет со дня рождения Екатерины II, и авторы мультимедийного шоу подготовили рассказ о ее жизненном пути, превращении девочки-принцессы в великую императрицу. Как рассказала Кальницкая, которая сама участвовала в подготовке сценария, закадровый текст полностью составлен из цитат из мемуаров Екатерины.

"Собрав ее слова, я передала это авторам шоу, тогда факты превратились в образы. В этом году мы позволили себе гораздо больше вольностей, чем обычно это делали - у нас в спектакле есть очень красивый балет, красивые любовные сцены в той части, где Екатерина с фаворитами. Но мне кажется, что спектакль получился и патриотический, и разумный", - сказала Кальницкая.

Шоу с трехмерными проекциями, мощной пиротехникой, лазерными, световыми эффектами и активным видеорядом традиционно развернется на Большом каскаде. Кадры будут проецироваться на Большой дворец с помощью 1,5 тыс. световых приборов, спектакль будут сопровождать 3 тысячи залпов салюта.

Как отметила Кальницкая, опасение организаторов вызывает погода. "С большим опасением смотрим прогноз - обещают всего 3 градуса тепла, но будем надеяться, что этот спектакль и зажжет, и согреет душу, и все придут тепло одетыми", - сказала она. Руководитель музея отметила, что осенний праздник в Петергофе не означает завершения сезона фонтанов - они будут работать и в октябре.

Фонтанная система города

Петергоф - один из самых посещаемых музеев России, ежегодно он принимает около 5 млн туристов. Порядка 40% посетителей - иностранцы, которые приезжают посмотреть на всемирно известные фонтаны.

Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим, он же создал в резиденции парк с фонтанами по образцу Версаля. Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире. Она состоит из 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке. Петергофские фонтаны превосходят версальские по обилию воды, высоте струй и длительности действия, при этом фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков.