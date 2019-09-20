Североосетинский академический театр представит в новом сезоне более пяти премьер

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Североосетинский государственный академический театр (СОГАТ) имени В. Тепсаева представит зрителю в новом сезоне не менее пяти премьерных спектаклей, в постановке которых будут также задействованы актеры театра Южной Осетии. Об этом ТАСС в четверг сообщил художественный руководитель Североосетинского академического театра, народный артист республики Северная Осетия - Алания Владислав Колиев.

"Новый театральный сезон презентует нашему зрителю не менее пяти премьерных спектаклей, работа над некоторыми уже началась. У нас давние тесные связи с Югоосетинским драмтеатром, и наши коллеги будут задействованы в постановках спектаклей. Следующий театральный сезон для нас юбилейный: 10 ноября 2020 года Североосетинский государственный академический театр отметит 85 лет", - сказал он.

Ближайшая премьера состоится в конце октября. Постановкой спектакля по мотивам одноименной пьесы Рэя и Майкла Куни "Плохие парни" занимается режиссер из Южной Осетии Эдуард Келехсаев. В спектакле по пьесе Асахмата Айларова "Осетины", который жители Северной Осетии увидят в декабре, задействованы актеры нескольких театров Северной и Южной Осетии - Североосетинского, Югоосетинского, Дигорского и театра "Саби".

"Это комедия, где дигорец, иронец и кударец попадают на необитаемый остров, где оказываются в гуще приключений. Режиссер-постановщик - заслуженный артист РФ Тамерлан Сабанов", - пояснил художественный руководитель.

К 75-летию Великой Победы театр готовит спектакль "Материнская слава" по пьесе Раисы Хубецовой, в основу сюжета которого положена история о семи братьях Газдановых, погибших в разное время в сражениях Великой Отечественной войны. Спектакль "Материнская слава" будет поставлен второй раз, и театр рассчитывает на не меньший успех у зрителя. К Международному дню театра, который отмечается 27 марта, СОГАТ готовит постановку спектакля "Ричард третий". Помимо этого, театралов ждет традиционная новогодняя сказка и моноконцерт-спектакль для выездов по районам республики.

Североосетинский государственный академический театр имени В. Тхапсаева был открыт во Владикавказе в 1935 году. Особое место в репертуаре осетинского драматического театра всегда занимали произведения мирового классического наследия.