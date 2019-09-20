"Т-34" открыл Пхеньянский международный кинофестиваль

ПХЕНЬЯН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Семнадцатый Пхеньянский международный кинофестиваль открылся в пятницу в столице КНДР показом российского художественного фильма "Т-34".

Жители республики в ближайшие семь дней смогут посмотреть десятки зарубежных картин из более чем 10 стран, а также новинки кинопроката местного производства. В пхеньянском кинофоруме принимают участие РФ, Белоруссия, Китай, Индия, Филиппины, Сирия, Куба, Германия, Италия, Польша, Монголия, Австралия, Канада и Ирландия. Международное жюри, в состав которого вошли представители РФ, Китая, Кубы и Швеции, возглавил член союза кинематографистов России, президент продюсерской компании "Детектив" Юрий Митюшин.

Церемония открытия кинофестиваля проходила в Пхеньянском международном доме кино, который расположен на острове Янгакто посреди реки Тэдонган. Зал, рассчитанный на 2 тыс. мест, был заполнен до отказа.

Показы фильмов в ближайшую неделю пройдут в Доме культуры "Понхва" в центре Пхеньяна, а также в крупных кинотеатрах во всех районах столицы республики. Кинематограф КНДР будет представлен на фестивале художественной картиной "Широкий колокольчик" и документальным фильмом "Наши дети смеются и поют от счастья". Среди работ российских режиссеров, которые увидят корейские зрители, - боевик "Балканский рубеж", драма "Я - учитель", а также комедии "Миллиард", "Напарник" и "Джунгли".

Пхеньянский международный кинофестиваль проводится с 1987 года по инициативе прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира. На первых смотрах демонстрировались картины кинематографистов из развивающихся стран. В последние годы особой популярностью у жителей республики пользуются фильмы из России и Китая. Активное участие в фестивале принимают и другие страны, которые имеют свои дипломатические представительства в Пхеньяне.