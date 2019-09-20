Умер заслуженный артист России Анатолий Бородин

КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Анатолий Бородин умер в Краснодаре на 81-м году жизни, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

"20 сентября ушел из жизни заслуженный артист России - Анатолий Александрович Бородин. Анатолий Александрович родился 27 августа 1939 года. После окончания школы в 1956 году поступил в Ростовское техническое училище. Прощание состоится 23 сентября (понедельник) в 11 часов в Музыкальном театре", - говорится в сообщении пресс-службы.

Анатолий Бородин жил в Краснодаре, был вокалистом Краснодарского музыкального театра. Известен по съемкам в фильмах Ростоцкого "Из жизни Федора Кузькина", Харченко "Супермен", и Мамилова "Убийство на "Ждановской".