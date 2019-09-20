Михалков считает, что России ничего "не светит" на "Оскаре"

ЯЛТА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ, обладатель "Оскара" Никита Михалков считает, что Россия не сможет получить кинонаграду от американских киноакадемиков, какой бы фильм не выдвинула. Об этом он сказал в пятницу журналистам перед открытием Международного кинофестиваля "Евразийский мост" в Ялте.

"Оскар" в последние годы - очень политизированная премия, сложно даже предполагать, какую картину можно было бы выдвинуть от России, - отметил Михалков. - Нам там ничего "не светит", мы должны делать картины для нашего зрителя".

По мнению режиссера, любые международные фестивали от "ждут того, что выгодно им". "А я хочу видеть картины, в которых чувствуется, что хочет сказать режиссер", - сказал Михалков.

Он считает, что российский кинематограф не должен ни на кого оглядываться. "Мы должны жить своей жизнью, - отметил Михалков. - А пытаться быть похожими на кого-то - это не удел огромной страны". По его мнению, на Западе есть определенный негатив по отношению к российскому кино.

Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают сами страны. Затем американские киноакадемики из них отбирают картины-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). В прошлом году комитет выдвинул от России фильм Константина Хабенского "Собибор", который в итоге не вошел в число номинантов.

В этом году Российский оскаровский комитет, который возглавляет Владимир Меньшов, выдвинет фильм, который будет представлять Россию, в конце сентября.