В Москве открылся фестиваль "Круг света"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Тысячи людей пришли в пятницу вечером на Гребной канал Москвы, чтобы посмотреть Мультимедийный мюзикл "Семь нот", который открывает Московский международный фестиваль "Круг света", передает корреспондент ТАСС.

"Этот праздник приходит в город в девятый раз и будет проходить на девяти площадках Москвы. Это замечательное шоу увидят миллионы москвичей и гостей столицы. Я хочу вам всем пожелать, чтобы в вашей жизни появлялось как можно больше света, музыки и ярких впечатлений. IX Московский международный фестиваль "Круг света" объявляю открытым", - сказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Программа открытия

"Зрителей ждет показ мультимедийного мюзикла "Семь нот" и музыкально-пиротехническое шоу. Площадка, которая была знакома нашим гостям с прошлых фестивалей, изменила привычную геометрию. Над каналом была возведена специальная дуга, которая соединила два берега и теперь служит экраном для видеопроекций, а также инструментом для огненных и световых эффектов. Транслируемое над водной гладью канала видеомэппинговое шоу поддержано яркими световыми эффектами: более 100 огненных горелок, струи 200 светомузыкальных фонтанов, видео- и лазерные проекции на водно-веерных экранах", - рассказала ТАСС президент коммуникационной группы LBL (является уполномоченным организатором фестиваля по заказу правительства Москвы) Татьяна Лифантьева.

В первой части открытия гости увидят мюзикл "Семь нот". "Рассказчиком и героем светового представления станет музыкальный аппарат, установленный в одном уютном кафе. Каждый день он становится свидетелем разных событий: радостных моментов и грустных мгновений, встреч и расставаний. Однако, что бы ни случилось, рассказчик уверен, что музыка - то универсальное средство, которое способно поддержать человека и в момент веселья, и в сложной ситуации, музыка способна вдохновлять и направлять", - рассказали в пресс-службе.

Одна из гостей фестиваля в беседе с ТАСС отметила, что мероприятие для нее стало уже традицией. "Для меня это уже второй фестиваль, в прошлом году я была на закрытии, и мне очень понравилось. До площадки довольно далеко добираться, но шоу того стоит. Сегодня я пришла с моими однокурсниками, мне захотелось, чтобы они тоже это увидели. Это все просто световая сказка", - поделилась с ТАСС студентка Московского государственного университета имени Ломоносова Ульяна Савельева.

На праздник пришли семьи с детьми, молодежь и люди старшего поколения. Завершится церемония открытия 15-минутным музыкально-пиротехническим шоу.

Другие площадки

В течение пяти дней фестиваля на Театральной площади, где в единый проекционный экран за счет специальных вертикальных плоскостей соединятся фасады Большого, Малого театров и РАМТ, будут показаны световая новелла, посвященная Году театра в России, и видеомэппинговое шоу "Спартак". На этом же месте зрители увидят работы финалистов международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" из пяти стран.

Впервые за время проведения фестиваля его площадкой станет Политехнический музей, который встретит гостей архитектурным видеомэппингом, посвященным истории знаменитого музея и значимости научно-технического прогресса. Также впервые к фестивалю присоединился Останкинский парк, гости которого увидят 15 световых и видеопроекционных инсталляций.

Территория музея-заповедника "Коломенское" площадью более полутора гектаров будет оформлена в виде сказочного леса, наполненного светом инсталляций, архитектурных и ландшафтных 3D-мэппинговых представлений. 22 сентября в Коломенском состоится концерт народного артиста России Дмитрия Маликова.

На проспекте Академика Сахарова зрители увидят премьеру шоу "Космическая одиссея", которое перенесет публику в глубины космоса. Площадка Музея Победы впервые станет частью международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Модерн". В концертном зале Arbat Hall 21 сентября участники конкурса "Арт Вижн Виджеинг" покажут свои работы. Предметом состязания станут аудиовизуальные геометрические образы. Во время фестиваля в Центре Digital October 21-22 сентября будет проходить образовательная программа, которая включает в себя лекции, панельные дискуссии, мастер-классы от мировых светодизайнеров.

Вход на все площадки мероприятия - свободный, но где-то может понадобиться регистрация заранее.

Международный фестиваль "Круг света" проводят в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького. Организатором фестиваля является департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.