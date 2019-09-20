Доступную среду для инвалидов планируют создать во всех филиалах Нацмузея Дагестана

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Национальный музей Дагестана, в структуру которого входят 39 филиалов в более чем 30 городах и селах республики, планирует создать во всех своих подразделениях доступную среду для людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор музея Пахрудин Магомедов.

"Сегодня в головном музее все условия созданы, есть доступная среда для всех категорий посетителей. Но учитывая, что мы - музей с огромной сетью филиалов, это огромная проблема - создать такие же условия во всех наших филиалах. Сейчас мы над этим плотно работаем. Подали заявку (на финансирование) на следующий год - около 15 млн рублей по доступной среде и около 18 млн рублей на пожарную безопасность", - сказал Магомедов, уточнив, что этих средств будет достаточно для того, чтобы провести необходимые работы по пожарной безопасности во всех 39 отделах и филиалах музея.

По его словам, в головном здании музея в Махачкале, помимо всех необходимых элементов доступной среды - лифта для маломобильных групп населения, указателей со шрифтом Брайля - внедрены принципы "бережливого музея". В частности, создана система цветовой навигации, с помощью которой посетитель может быстро выбрать интересующие его экспозиции.

Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи в настоящее время является одним из крупнейших учреждений культуры на Северном Кавказе. Его фонды насчитывают около 170 тыс. экспонатов, среди который немало уникальных, в том числе личное оружие, награды и вещи имама Шамиля, князя Багратиона, образцы традиционных художественных промыслов, предметы культуры и быта Дагестана, живописные полотна и многое другое. Национальный музей имеет 39 отделов и филиалов, пять из которых расположены в Махачкале, еще 34 - в 32 городах и сельских поселениях республики.