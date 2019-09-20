Фильм "Полуночная помощь" Люка Лоренцена получил гран-при фестиваля "Послание к человеку"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Картина американского режиссера Люка Лоренцена "Полуночная помощь" завоевала Гран-при XXIX Международного кинофестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония объявления и награждения победителей состоялась в пятницу вечером в Государственной Академической Капелле.

"Гран-при "Золотой кентавр" и 3 тыс. долларов за лучший фильм получает картина "Полуночная помощь", режиссер Люк Лоренцен, США/Мексика", - говорится в сообщении организаторов.

Фильм молодого режиссера рассказывает о семье Очоа, которая оказывает услуги частной скорой помощи в Мехико.

"Они борются с другими за пациентов, которым требуется срочная медицинская помощь. Из-за жесткой конкуренции им с трудом удается держаться на плаву и при этом не снижать качества услуг", - говорится в описании фильма на сайте фестиваля.

Когда на пресс-конференции в пятницу этой картине вручили приз Международной федерации киноклубов, Лоренцен признался, что очень рад тому, что его киноистория получила резонанс на другой стороне Земного шара.

Приз "Кентавр" и 1 тыс. долларов за лучший полнометражный документальный фильм жюри присудило картине "Полуночный путешественник" режиссера Хассана Фазили. Обладателем награды за лучший короткометражный документальный фильм получила картина "Заперты в городе тысячи гор" Давид Вербэка (Нидерланды/Китай). В игровом "коротком метре" награду фестиваля получил фильм "Мария де Лос Эстерос" Эухенио Гомеса Борреро, (Колумбия).

Лучшим анимационным фильмом признана картина "Кошачьи дни" режиссера Джона Фрики (Германия/Япония).

В номинации "Лучший дебют" отмечена "Страна меда" режиссеров Любомира Стефанова и Тамары Котевской (Македония). В национальном конкурсе документальных фильмов победителем стал фильм "Хозяин Оленей" режиссера Ксении Елян (Россия/Эстония). Также призом жюри была награждена работа "Не за горами" Алексея Евстигнеева (Россия).

В международном конкурсе экспериментальных фильмов In Silico диплом "За узнавание и не узнавание социальной реальности фильма" присудили фильму "Protocorba" российского режиссера Кирилла Хачатурова. Диплом с отметкой "За указание на вязкую постсоветскость сегодняшней реальности" получил фильм "Товарищ женщина" сербского творческого коллектива Doplgenger (Доплгенгер).

Обладателем приза "Кентавр" и 1 тыс. долларов за лучший экспериментальный фильм стал фильм "Морфология сна" Малены Шлам (Канада/США). Приз фестиваля за вклад в киноискусство получил российский режиссер-мультипликатор, сценарист Андрей Хржановский.

О фестивале

XXIX международный фестиваль "Послание к человеку" открылся 14 сентября. На отборочный тур было прислано более 3 тыс. заявок из 98 стран, в программу фестиваля вошли около 70 из них. Всего за фестивальную неделю зрители смогли увидеть 209 кинокартин, более 30 российских и десять мировых премьер. "Кинопоказы проходили с аншлагами, на некоторые фильмы билеты было невозможно достать уже в начале фестивальной недели. Мероприятия кинофестиваля в 2019 году посетили более 30 000 человек", - отметили организаторы, добавив, что заключительный день фестиваля, 21 сентября, будет посвящен показу фильмов-победителей.

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино, народный артист России Алексей Учитель.