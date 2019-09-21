Александр Болдачев выступил с проектом "Арфа мира" в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Арфист и композитор Александр Болдачев представил в столице США музыкальный проект "Арфа мира". Концерт прошел вечером в пятницу в Российском культурном центре (РКЦ) в Вашингтоне.

Мероприятие было приурочено к Международному дню мира, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН и ежегодно отмечается 21 сентября. В разных странах мира в этот день проходят различные образовательные и информационные акции по проблемам мира.

Организаторы концерта в РКЦ ставили перед собой такие же цели: задача проекта "Арфа мира" заключается в том, чтобы с помощью музыки создать пространство для взаимодействия культур и побудить людей к диалогу.

На концерте были исполнены музыкальные произведения из самого разного репертуара: от классики до композиций известных рок-групп. Болдачев исполнил также и произведения своего собственного сочинения.

Музыкант является приглашенным солистом Большого театра и начал концертную деятельность в возрасте пяти лет, а в шесть лет уже сочинял свои первые авторские произведения. Для шестилетнего арфиста композитор Сергей Слонимский написал пьесу "Рождественские звоны", которые юный музыкант исполнил на Рождественском фестивале в Санкт-Петербурге. В 2014-2015 годах Александр записал альбом "Арфа как Оркестр", раскрывающий технические и тембровые особенности инструмента, представив в новом звучании оркестровые мелодии великих композиторов. В Москве он исполняет партию арфы в спектакле "Ахматова. Поэма без героя" - совместном проекте Кирилла Серебренникова и Аллы Демидовой.