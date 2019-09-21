Филиал Московской государственной академии хореографии открылся в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ), где будут обучать детей балету, открылся в субботу в Калининградской области. Участие в церемонии открытия приняла заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"Сегодня мы открываем филиал академии хореографии здесь, в Калининграде. И сегодня с новых учащихся, детей, которые набраны в группы, начинается история балета здесь, на калининградской земле. Это огромная ответственность для малышей, которые пришли в эту школу, для родителей и педагогов, потому что открытие школы знаменует новый шаг в развитии культуры в целом в Калининградской области", - сказала Голодец на торжественной церемонии.

Она также отметила, что работать в филиале академии хореографии будут ведущие педагоги. "Сюда пришли лучшие педагоги и Артем Михайлович Шпилевский - выдающийся артист балета с мировым именем. Думаю, что учиться будет очень интересно. Мы будем делать все, чтобы эта школа стала одной из знаковых в мире", - добавила Голодец.

В мае этого года в филиале МГАХ состоялись отборочные туры для детей 7-10 лет. По их итогам были рекомендованы к зачислению 32 человека на обучение по программе "Искусство балета", из них восемь человек за счет средств федерального бюджета, и 40 детей - по программе "Основы хореографического искусства". Занятия здесь начнутся уже 23 сентября. Всего же от желающих учиться в филиале всемирно признанной академии хореографии с вековыми традициями балетного искусства было подано 137 заявлений.

По данным Министерства культуры РФ, по поручению президента России, в рамках создания культурно-образовательных комплексов до 2024 года в трех регионах России (Владивосток, Калининград, Кемерово) будут построены филиалы МГАХ. Обучение в филиалах будет проходить при соблюдении высоких профессиональных стандартов. Занятия начнутся с 2019 года на арендованных площадях.