Народный артист РСФСР Василий Ливанов открыл фестиваль фильмов "Вече" в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Фестиваль исторических фильмов "Вече" открылся в субботу в Великом Новгороде в 13-й раз. Впервые в Новгородскую область на мероприятие приехал народный артист РСФСР Василий Ливанов, исполнивший главную роль в известном цикле "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

"Я хочу сделать всем вам признание. Я в первый раз в жизни в Великом Новгороде, и я понял, что нужно побывать здесь еще и еще раз для того, чтобы ощутить себя в полной мере настоящим русским человеком", - сказал Ливанов, обращаясь к новгородцам на открытии фестиваля "Вече".

Ведущими торжественной церемонии открытия стали актриса Елена Захарова и актер и телеведущий Евгений Сидихин. Президент фестиваля исторических фильмов "Вече" народная артистка России Светлана Дружинина поблагодарила всех новгородцев за внимание к фестивалю.

"Спасибо, дорогие новгородцы, за любовь, внимание и нежность к нашему фестивалю, который здесь проходит уже тринадцатый год", - сказала она, отметив, что фестиваль продлится до 25 сентября.

В конкурсную программу фестиваля вошли восемь фильмов, в том числе "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина и "Коридор бессмертия", режиссером которого стал Федор Попов. Открыла фестиваль исторических фильмов картина почетного гостя мероприятия Василия Ливанова "Медный всадник России". Планируется, что в понедельник, 23 сентября, народный артист РСФСР встретится со студентами Новгородского государственного университета.

Кроме того, в рамках фестиваля в Великом Новгороде пройдет первый кинофорум "Россия в кадре". Он проводится совместно правительством Новгородской области и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Его участники обсудят возможности развития кино- и телепроизводства в регионах.