Александр Болдачев предложил учредить Мировой день арфы

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Арфист и композитор Александр Болдачев, выступивший в пятницу вечером в Российском культурном центре (РКЦ) в Вашингтоне с музыкальным проектом "Арфа мира", предлагает объявить 20 сентября 2020 года Мировым днем арфы. О своем проекте он рассказал в субботу корреспонденту ТАСС.

"Все нации имеют свои прообразы арфы и активно развивают этот инструмент в современности, поэтому 20 сентября станет масштабным музыкальным движением, в котором примут участие как любители, так и профессионалы. За счет проведения мероприятий, уличных выступлений и лекций арфисты будут продвигать идеи экологии, единства и сохранения исторических фактов, объединяющих народы", - заявил он.

По словам Болдачева, дата может быть включена в официальный реестр Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). "Спектр работ по официальной регистрации и проведению такого дня достаточно велик. На данный момент проект ожидает поддержки от российского представительства ЮНЕСКО и в скором времени начнет собирать подписи от музыкантов по всему миру и также ищет активистов в каждой из стран. По результатам проведения подготовительной работы Мировой день арфы может быть включен в официальный реестр ЮНЕСКО через специальную резолюцию", - пояснил композитор.

"Арфа мира"

Мероприятие в РКЦ в Вашингтоне было приурочено к Международному дню мира, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН и ежегодно отмечается 21 сентября. В разных странах в этот день прошли различные образовательные и информационные акции по проблемам мира.

Организаторы концерта в американской столице ставили перед собой такие же цели. По словам Болдачева, это программа, "посвященная избавлению от стереотипов, использованию потенциала музыки в продвижении идей гуманизма, единения и милосердия". В течении вечера он поделился своим видением популяризации инструмента, продвижения важных социальных и гуманитарных проектов при помощи арфы, как символа мира и искусств.

Концерт стал пятым по счету в международной серии "Арфа мира". Ранее мероприятия, организованные при поддержке арт-клуба "Культурные Сезоны" и постоянного представителя РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Александра Иванова, уже проходили в Токио, Буэнос-Айресе, Париже и Барселоне. "В планах проекта: создание международного культурного пространства, которое бы объединяло воедино дома России и посольства по всему миру, а также развивало межкультурные связи с представительствами других стран", - рассказал Болдачев.

Гостями вечера стали российские и иностранные дипломаты, представители образовательных, научных и деловых кругов Вашингтона и его окрестностей, творческая интеллигенция и российские соотечественники. На концерте был исполнен самый разный репертуар: произведения русских композиторов от Михаила Глинки до Игоря Стравинского, миниатюры Фридерика Шопена, рок-каверы на Scorpions, Nirvana, Queen и собственные сочинения Болдачева, посвященные Николаю Рериху, Зурабу Церетели и Марку Шагалу. По словам автора, эти личности вошли в историю, как символ объединения разных культур.

Александр Болдачев - российско-швейцарский композитор, музыкант, педагог, приглашенный солист Большого театра и композитор "Гоголь-центра", выпускник Цюрихской академии искусств, обладатель целого ряда международных премий в Европе, Азии и Америке за исполнительскую и композиторскую деятельность. По его словам, большую часть времени сейчас он проводит в концертных поездках по десяткам стран, исполняя собственные обработки классических и современных композиций, авторские сочинения в разных жанрах и произведения для электронной арфы. Является генеральным продюсером первого "Цюрихского фестиваля арфы" и четвертого конкурса "Золотая арфа" в Санкт-Петербурге.