В Благовещенске завершился фестиваль кино и театра "Амурская осень"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Церемония закрытия фестиваля кино и театра "Амурская осень" состоялась в воскресенье на большой сцене Общественно-культурного центра Благовещенска.

"В общей сложности (с начала фестиваля 14 сентября - прим. ТАСС) прошло 112 творческих событий, на которых побывали больше 40 тыс. зрителей", - сказала журналистам исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова.

В концертную программу закрытия включили 12 номеров как амурских коллективов, так и участников из других городов, а жюри смотра огласило итоги конкурса полнометражных и короткометражных фильмов, а также антрепризных спектаклей. "Самое главное, что эта церемония познакомила нас с новыми артистами, с новыми мыслями, и было очень много открытий как среди молодых режиссеров, так и признанных мэтров", - отметила Смирнова в беседе с ТАСС.

Кроме основных призов участники фестиваля получили специальные почетные призы: губернатора Амурской области, мэров Благовещенска и Свободного, приз организационного комитета исполнительной дирекции фестиваля и зрительских симпатий.

Программа смотра

Программа "Амурской осени" была насыщенной: жюри представили 13 антрепризных спектаклей, 37 фильмов, среди которых 12 полнометражных и 25 - короткометражных. Также прошли мастер-классы для артистов и режиссеров региона.

В Благовещенск приехали около 100 актеров театра и кино, режиссеров, продюсеров и гостей мероприятия, в том числе президент фестиваля Сергей Новожилов.

Всего в фестивале задействовали 250 участников и гостей. Как уточнила Смирнова, большое число зрителей удалось собрать благодаря тому, что много фестивальных событий прошло на открытом воздухе.

Каждый год фестивалю выбирают слоган, обыгрывая его впоследствии в программе. Нынешний слоган - "17 мгновений осени": смотр состоял из 17 направлений - конкурсы, выездные и творческие встречи, фестивальный шатер, открытая площадка, на которой можно было свободно пообщаться с артистами, посетить мастер-классы и многое другое.

Фестиваль кино и театра "Амурская осень" впервые прошел в Благовещенске в 2003 году. Своими целями организаторы считают привлечение внимания амурского зрителя к российскому кинематографу и театрально-музыкальному искусству, формирование высокого социально-культурного статуса отечественного кино и развитие культурных связей с коллегами из Восточной Азии. .