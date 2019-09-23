Сериал "Чернобыль" получил Emmy в двух номинациях

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Сериал "Чернобыль" (Chernobyl, 2019) завоевал самую престижную в США телевизионную премию Emmy в двух номинациях. 71-я церемония вручения награды проходит в воскресенье в театре Microsoft в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию ведет телеканал Fox .

Emmy называется прайм-тайм премией, так как присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра.

"Чернобыль" удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин). Эта работа представлена в 19 номинациях на Emmy и уступает "Игре престолов" (Game of Thrones, 2011-2019) - 32.

Сериал "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel, 2017 - настоящее время) отмечен наградой за исполнение комедийной мужской роли второго плана (Тони Шэлуб) и исполнение комедийной женской роли второго плана (Алекс Борштейн). Сериал "Барри" (Barry, 2018 - настоящее время) удостоен премии за исполнение главной комедийной мужской роли (Билл Хейдер). Комедийный сериал "Дрянь" (Fleabag, 2016-2019) получил Emmy за режиссуру, сценарий, исполнение главной комедийной женской роли (Фиби Уоллер-Бридж).

Лучшим телефильмом признан "Черное зеркало: Брандашмыг" (Black Mirror: Bandersnatch, 2018) Дэвида Слэйда.

"Чернобыль" - пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. Роли исполнили Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие. Премьера "Чернобыля" состоялась 6 мая 2019 года в США и 7 мая 2019 года в Великобритании.