Выставка "Театр. Художники" откроется 30 сентября в Музее-усадьбе Шаляпина в Москве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Выставка "Театр. Художники", гости которой увидят сценографические работы Валентина Серова, Михаила Врубеля, Александра Бенуа и других художников, откроется 30 сентября в Музее-усадьбе Ф. И. Шаляпина в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Российского национального музея музыки (РНММ).

"63 подлинные работы таких художников как Валентин Серов, Михаил Врубель, Александр Бенуа, Юрий Анненков, Федор Федоровский, Петр Вильямс, представят смелые сценические решения "золотого века" русской культуры - новизну образов, фантазийное богатство декорационных и колористических решений, размах живописного мастерства. С именем каждого из художников связан новый виток в развитии театрально-декоративного искусства", - отметили в РНММ.

Проект "Театр. Художники" будет посвящен театру "как форме творческой синергии музыки, изобразительного искусства и сценографии XIX века" и приурочен к Году театра.

Значимый раздел выставки будет связан с творчеством живописца, театрального художника Константина Коровина (1861 - 1939). "Он внес психологизм и смысловую выразительность в художественное оформление театральной постановки, - пояснили в музее. - Декорации, созданные художником, были призваны играть активную, а не статичную роль на сцене, делать игру актеров выразительнее, подчеркивать драматургию сюжета".

Среди представленных на выставке работ - эскиз декорации Коровина к балету Цезаря Пуни "Конек-Горбунок" в Большом театре и зарисовка костюмов Князя и Наташи Михаила Врубеля к опере Александра Даргомыжского "Русалка". Работы предоставлены РНММ, Фондом имени К. А. Коровина "Спасем вместе" и частными коллекциями.