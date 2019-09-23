Премьеры Театра Эстрады им. Райкина. "Карусель" из Гоголя, рок-клоунада и актеры в халатах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Петербургский Театр Эстрады имени Аркадия Райкина покажет зрителям в юбилейном 80-м сезоне сразу несколько премьер. Художественный руководитель театра Юрий Гальцев выпустит спектакль с миниатюрами и анекдотами от артистов в домашних халатах и тапочках, а молодые режиссеры покажут постановку на основе сразу нескольких произведений Гоголя и драматическую клоунаду о поэзии и роке в Ленинграде восьмидесятых годов, рассказали представители труппы на пресс-конференции в понедельник.

"На сцене будет небольшая труппа, человек шесть. Миниатюры пишутся "могучей кучкой", потому что уже премьера состоится в декабре. Я очень жду, потому что [артисты] будут участвовать в непривычном для них жанре с элементами и вокала, и инструментов", - рассказал Гальцев.

Рабочее название спектакля - "Мини и максиатюры от Юры". "Это будет небольшой спектакль, я думаю, час двадцать - час тридцать, после чего будет антракт около 20 минут, и будет второе отделение. Эти же актеры будут исполнять второе отделение, но уже переодевшись, скажем так, в домашние тапочки и халаты, они будут рассказывать какие-то анекдоты. Мне кажется, это будет форма, которой не было никогда в театре, когда актеры существуют такими, какие они есть", - рассказал Гальцев.

Спектакль-карусель

Еще одна премьера нового сезона - спектакль "Сорочинская ярмарка" от молодого режиссера, актера театра Ильи Архипова. "Я решил, что нужно предложить что-то необычное из Гоголя. Произведение "Сорочинская ярмарка" - оно самое нетипичное из всего Гоголя, к которому мы привыкли - мистификатора, холодного, до мурашек пронизывающего", - рассказал он.

По его словам, в спектакле, который зрители увидят 25 и 26 октября, соединены мотивы, герои, фрагменты сразу нескольких произведений писателя. "Мы создаем целый мир вокруг этой Сорочинской ярмарки, где будет и "Вий", и "Пропавшая грамота", и "Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", "Утопленница". Это будет настоящая ярмарочная карусель, которая будет закручивать сюжет и сплетать судьбы персонажей, вплетая в них разные сюжеты - мистические, интригующие", - пояснил режиссер, отметив, что на сцене будут задействованы в общей сложности 28 человек.

Драматическая клоунада и рок-концерт

Еще один молодой режиссер Кирилл Петров 15 и 16 ноября представит свой дебютный спектакль "ПЕРЕнаСТРОЙКА. В поисках своей волны" - о поэте Олеге Григорьеве, о восьмидесятых и Ленинградском рок-клубе. По мнению режиссера, Григорьев "умел видеть комическую и трагическую алогичность жизни", "абсурд его поэзии очень актуален".

"Восьмидесятые - мы взяли именно этот период, потому что это еще и время рождения Ленинградского рок-клуба, "золотая эпоха" для русского рока. Ленинградский рок-клуб очень созвучен творчеству Григорьева тем, что они также искали новые пути", - отметил Петров.

По жанру это будет драматическая клоунада, рок-концерт. "Это будет очень музыкально, это будет про свободу, про любовь и про людей, которые жили в нашем городе тогда и живут сейчас. Это открытый взгляд на эту эпоху, это то, как мы видим ее по прошествии стольких лет", - добавил он.

О театре

Ленинградский театр эстрады и миниатюр был основан в 1939 году, в 1943 году его художественным руководителем стал блистательный советский артист Аркадий Райкин, на этом посту он прослужил без малого 40 лет. На сцене театра в разные годы выступали Александр Менакер, Вениамин Нечаев, Павел Рудаков, Илья Олейников и Юрий Стоянов, Роман Карцев и Михаил Жванецкий, Семен Альтов, Вячеслав Полунин, Эдита Пьеха и Эдуард Хиль и многие другие. В марте 2002 года Театру Эстрады было присвоено имя Аркадия Райкина. Заслуженный артист России Юрий Гальцев является худруком театра с декабря 2008 года.