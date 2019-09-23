Юбилейный Волковский фестиваль открылся спектаклем Пермского театра оперы и балета

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Международный Волковский фестиваль, который в двадцатый раз проводится в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова, открылся спектаклем Пермского театра оперы и балета им. Чайковского "Балеты Михаила Фокина", передает корреспондент ТАСС.

Перед спектаклем художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис дал старт фестивалю. "Атмосфера праздника, которая будет царить все время проведения фестиваля, доставит всем вам огромную радость и огромное наслаждение тем, у кого будет право, возможность сыграть свои спектакли на сцене первого русского театра. Это будет для них знаковое событие: они унесут память об этой доброй земле, расскажут, что здесь прекрасные зрители, замечательный театр, доброжелательная атмосфера", - сказал Пускепалис.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов также приветствовал участников и гостей юбилейного, двадцатого Волковского фестиваля. "Каждый год ведущие театральные коллективы страны показывают свои лучшие спектакли на родине первого русского театра. И мы всегда рады нашим гостям, выходящим на эту легендарную сцену", - сказал Миронов на церемонии открытия фестиваля.

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского представил на открытии балеты Михаила Фокина, артиста и хореографа, считающегося основателем современного классического романтического балета. Спектакль представляет одноактные балеты и хореографические сюиты "Шопениана", "Видение Розы", "Умирающий лебедь" и "Половецкие пляски".

Международный Волковский фестиваль пройдет в Ярославле с 23 по 29 сентября, на нем представят 10 спектаклей зарубежные и российские театры, в том числе труппы из Эстонии, Франции, а также - Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Воронежа, Барнаула, Республики Саха. Среди постановок - моноспектакль эстонского Театра "R.A.A.A.M." "Беженец" Яана Каплински, документальное расследование по мотивам жизни и смерти Федора Волкова в жанре сторителлинг московского ТЕАТР.DOC. - "Федор Волков" Елены Носовой, кукольный спектакль La M ridienne французского театра Thtre de la Massue.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России". Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля, оно построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина и выполнено в стиле неоклассицизма.