Международный фестиваль экологического кино в Карелии впервые пройдет в двух странах

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 сентября. /ТАСС/. Баренц экологический фильм фестиваль (БЭФФ), который в понедельник открылся в Петрозаводске, в этом году впервые будет проходить еще на одной площадке - в финском городе Йоэнсуу. Об этом в понедельник ТАСС сообщила директор фестиваля Анна Рыбалова.

"В этом году фестиваль впервые проходит в двух странах. Зрители в Финляндии увидят ту же самую программу, что и зрители в Петрозаводске", - рассказала собеседник агентства.

Показы в Финляндии начнутся с 27 сентября. Международное жюри оценит часть программы в России, а затем поедет в Йоэнсуу, где картины будут показывать в более интенсивном режиме в течение трех дней. После этого в Финляндии подведут окончательные итоги конкурсной программы. Лучшие фильмы выберут в номинациях художественный и документальный полный метр, художественное и документальное короткометражное кино, анимация. Специальные призы вручат в категориях "Природа и малые народы", фильмы об особо охраняемых природных территориях, а также Barents vision, где свои работы представят в том числе карельские режиссеры.

Всего зрители двух стран увидят около 30 художественных и документальных фильмов от режиссеров из Норвегии, Дании, Франции, Германии, Словакии, Швейцарии, Мексики, Испании, Австралии, России и других стран.

Особенности фестиваля

"Главная особенность фестиваля, как и в предыдущие годы, - это премьерные показы фильмов, которые потом нельзя будет увидеть ни в кинотеатрах, ни даже в интернете. Режиссеры этих фильмов, как правило, публикуют их в открытых источниках спустя год-два после фестиваля. Поэтому у нас только эксклюзивные показы", - рассказала Рыбалова.

По словам руководителя фестиваля, в этом году БЭФФ вошел в календарь событийного туризма Карелии. В следующем году БЭФФ продолжит расширять географию, и в рамках фестиваля появятся перекрестные программы из других кинофестивалей с экологической направленностью. Так, уже есть договоренность c Нью-Йоркским Wild International Film Festival, чья программа также станет частью следующего десятого БЭФФ.

"Будет много перекрестных программ с другими фестивалями экологической направленности", - отметила директора фестиваля.

Баренц экологический фильм фестиваль проводится в Петрозаводске с 2011 года. Фильмы, раскрывающие экологическую повестку, оценивает жюри из кинокритиков, экологов, режиссеров и журналистов.