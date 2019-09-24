СМИ: умер продюсер "Симпсонов" и "Рика и Морти" Джоэл Майкл Мендел

ТАСС, 24 сентября. Один из продюсеров американских сериалов "Симпсоны" (The Simpsons, выходит с 1989 года) и "Рик и Морти" (Rick and Morty, выходит с 2013 года) Джоэл Майкл Мендел умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте журнал Variety со ссылкой на заявление телесети Adult Swim.

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"Все мы в Adult Swim потрясены скоропостижным уходом Майка Мендела", - отмечается в нем. Представители телесети, на которой транслируется "Рик и Морти", выразили соболезнования родным и близким продюсера. Мендел умер в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Причина его смерти не указывается.

Мендел являлся четырехкратным обладателем престижной американской телевизионной премии Emmy. По данным Variety, он спродюсировал свыше 200 эпизодов "Симпсонов". К команде "Рика и Морти" продюсер присоединился в 2014 году.

"Симпсоны" - самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения. Он известен телезрителям более чем в 100 странах. Журнал Time в 1998 году назвал его лучшим сериалом XX века.