На фестивале "Мир Кавказу" впервые будут представлены работы югоосетинских мастеров

ЦХИНВАЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Работы мастеров прикладного искусства Южной Осетии впервые будут представлены на международном фестивале "Мир Кавказу" в Адыгее, сообщил ТАСС во вторник директор Цхинвальского художественного училища имени М. Туганова Сармат Зассеев.

"Южная Осетия примет участие в международном фестивале "Мир Кавказу", который пройдет в Адыгее с 3 по 6 октября. Мы везем на фестиваль 22 экспоната - это работы югоосетинских мастеров декоративно-прикладного искусства и дипломные работы студентов художественного училища. В их числе работы по керамике, из гипса, резьба по дереву", - рассказал Зассеев. Он отметил что тематика фестивальных работ в основном национальная - это осетинский орнамент и нартский эпос.

"Южная Осетия, работы декоративно-прикладного искусства югоосетинских мастеров и студентов художественного училища впервые принимают участие в таком фестивале. Для нас это новый опыт. Надеемся, что наши работы оценят", - уточнил собеседник агентства.

О фестивале

Фестиваль "Мир Кавказу" основан в 1996 году Ассоциацией экономического взаимодействия "Юг". Его идейным вдохновителем выступил музыкант, дирижер, художественный руководитель Мариинского театра народный артист России Валерий Гергиев. Первый фестиваль состоялся во Владикавказе и с тех пор собирает не только мастеров искусств, но и деятелей культуры, которые обсуждают перспективные вопросы развития отрасли.

Целью фестиваля, по задумке организаторов, является развитие и углубление культурных связей между проживающими на Кавказе народами, сохранение каждой из национальных культур, а также воспитание чувства уважения к другим нациями и народностям.

В этом году фестиваль примет более тысячи участников из субъектов Российской Федерации - Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Турции, Сирии, Абхазии и Южной Осетии.

Фестивальная программа представлена жанровым разнообразием: народная музыка, песни, танцы, декоративно-прикладное и изобразительное искусство, ярко отражающие этническую принадлежность народа.