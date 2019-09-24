Минкультуры поручило урегулировать поток иностранных туристов в Царском Селе

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село" в Петербурге должен урегулировать поток иностранных туристов, чтобы у россиян была возможность без проблем посетить комплекс. Об этом сообщила во вторник статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова по итогам рассмотрения концепции развития Царского Села.

"Одна из ключевых проблем - это введение регуляторов потоков [туристов] и обеспечение доступа граждан к нашему культурному наследию", - сказала Манилова, обращаясь к руководителю департамента музеев Минкультуры Владиславу Кононову с поручением выделить специалистов для решения проблемы.

По словам замминистра, в ведомство поступает все больше жалоб от россиян, которые не имеют возможности попасть в Царское Село из-за огромного количества иностранных туристов, в первую очередь из Китая. Манилова предложила определить дни недели, когда музей смогут посещать китайские туристы, а также определить рекомендованное время для посещения самостоятельными путешественниками.

Директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова сообщила, что, по расчетам экспертов, одновременно безопасно находиться в Екатерининском дворце могут около 800 туристов и руководство музея старается придерживаться этой цифры, ограничивая вход. "Если в прошлом году люди стояли в очереди два часа, то в этом году это уже почти четыре часа", - сказала она.

Дефицит билетов привел к проблеме их перепродажи по завышенным ценам, включая электронные билеты. Музей был вынужден перейти к продаже электронных билетов по паспорту.

Царское Село - музей-заповедник в городе Пушкин (в составе Санкт-Петербурга), включающий в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII - начала XX веков, бывшую царскую резиденцию, превращенную в музей после национализации в марте 1918 года. Современное название музей-заповедник получил в 1992 году. В состав музея-заповедника входят Екатерининский парк с дворцом и павильонами, Александровский парк с дворцом и павильонами и Баболовский парк с дворцом.