Адыгея приняла от Калмыкии эстафету Всероссийского театрального марафона

МАЙКОП, 24 сентября. /ТАСС/. Церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона состоялась во вторник в Национальном театре Адыгеи имени Ибрагима Цея, Майкоп принял эстафету от столицы Калмыкии Элисты, сообщил ТАСС художественный руководитель Нацтеатра республики, заслуженный деятель искусств России Касей Хачегогу.

"Сегодня актеры Национального драматического театра Калмыкии имени Баатра Басангова передали нам переходящий символ Года театра - статуэтку в виде веера с гербами 85 субъектов России. Таким образом, театральный марафон стартовал в Адыгее", - сказал собеседник агентства.

По его словам, труппа Национального драмтеатра Калмыкии с интересом откликнулась на предложение своих коллег из Адыгеи поучаствовать в акции "Театр - детям", организованной в новом театральном сезоне для детей из малообеспеченных семей. Юным зрителям презентуют спектакль "мАленький цветочек" в постановке режиссера Марины Кикеевой по мотивам сказки "Аленький цветочек" Сергея Аксакова, пояснил Хачегогу.

"Мы с художественным руководителем Калмыцкого Нацтеатра Борисом Манджиевым знакомы с 80-х годов прошлого века, вместе стажировались у ведущих режиссеров Грузии. Марафон напомнил нам о наших прямых обязанностях - важности общения, изучения культуры другого народа, а не варки в собственном соку. Планируем взаимные обмены режиссурой, гастроли, постановки, это будет серьезное начало нашего театрального объединения", - отметил худрук Нацтеатра республики.

Символ Всероссийского театрального марафона с 26 сентября будет передан Адыгеей Северо-Кавказскому федеральному округу, а именно Республике Северная Осетия - Алания. Во Владикавказе актеры Адыгеи покажут спектакль "Кавказский меловой круг" и литературно-музыкальную композицию "Заклинаю - помните" на военную тематику, резюмировал Хачегогу.

О театральном марафоне

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику. Подведение итогов театрального марафона состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.