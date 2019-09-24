Министр культуры Крыма поблагодарила Михалкова за верность республике

ЯЛТА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская поблагодарила председателя Союза кинематографистов РФ Никиту Михалкова, ставшего идеологом Международного кинофестиваля "Евразийский мост" в Ялте, за верность республике. Об этом она сказала во вторник на церемонии закрытия четвертого по счету фестиваля "Евразийский мост".

"Если бы была такая награда - за верность крымчанам, то я бы вручила ее вам, - сказала министр, обращаясь к Михалкову. - Вы своим присутствием на фестивале доказали свою верность русскому Крыму. Низкий вам поклон, спасибо". Она выразила надежду, что пятый фестиваль в следующем году Михалков откроет вместе с министром культуры РФ Владимиром Мединским, который присутствовал на открытии четвертого фестиваля.

"Горжусь, что фестиваль живет", - сказал Михалков. Он добавил, что, к сожалению, многие артисты не могли приезжать на фестиваль, поскольку опасались санкций. "Тешу себя надеждой, что все постепенно будет приходить в норму, актеры перестанут комплексовать", - отметил Михалков.

Фестиваль открылся в Ялте 20 сентября. В жюри смотра в этом году вошли российский режиссер и актер Кирилл Плетнев, российская актриса Ольга Кабо, французский режиссер и сценарист Хамид Бенамра, болгарский режиссер и поэтесса Майя Вапцарова, испанский специалист по кино, директор фестиваля короткометражных фильмов Хайме Ногера, куратор программ кинофестиваля детского и юношеского кино в Пусане Анджела Ли.