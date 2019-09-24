В Новороссийске открылся первый в РФ конкурс среди студенческих и любительских театров

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Конкурс студенческих и любительских театров России стартовал во вторник в Новороссийске в рамках Года театра, в нем примут участие более 30 коллективов из разных регионов РФ. Об этом сообщает оргкомитет фестиваля.

"Торжественная церемония открытия состоялась в Морском культурном центре. Фестиваль-конкурс находится в ряду ключевых проектов Года театра и является масштабным всероссийским культурным форумом, объединяющим театральный фестиваль, образовательную программу по ряду профильных дисциплин, дискуссионные встречи, мастер-классы для актеров, экскурсии в ведущие театры столицы. В конкурсе представлено более 30 коллективов студенческих и любительских театров всех федеральных округов России", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что фестиваль будет проводиться в несколько этапов. Так, в Новороссийске стартовал этап отбора среди участников Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В нем выступают шесть коллективов: Студенческий музыкальный театр "Арт-ритон" Адыгейского государственного университета (Майкоп), Театр любителей Театра "Шардам" (Краснодар), Театральная студия НМДТ, Театр-студия актерского мастерства "Слово" им. Владимира Гурьева (Ставрополь), Народный театр районного Дворца культуры (Чикола) и Театр "Тмин" (Краснодар). Этот этап завершится 28 сентября.

С 30 сентября по 4 октября в Ижевске будут выступать конкурсанты Приволжского федерального округа, с 7 по 11 октября в Костроме - конкурсанты Центрального и Северо-Западного федеральных округов, с 18 по 22 октября в Хабаровске - коллективы Дальневосточного федерального округа, с 24 по 28 октября в Омске - Сибирского и Уральского федеральных округов.

"В каждом из межрегиональных этапов фестиваля-конкурса будет отобрано по два победителя - один студенческий и один любительский театры, которые попадут в финал, планируемый в Москве с 7 по 12 ноября. Два лучших спектакля финальных показов представят зрителями в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 14-16 ноября", - уточняется в сообщении оргкомитета.