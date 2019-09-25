Большой театр выпускает первую премьеру нового 244-го сезона

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) готовится представить зрителям первую премьеру нового, 244-го сезона - оперу Николая Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в постановке режиссера Алексея Франдетти. В среду состоится генеральная репетиция спектакля, премьерные показы которого пройдут с 26 по 29 сентября, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Не прошло и десяти дней после открытия 244-го сезона, а мы уже приглашаем зрителей на первую премьеру. Это опера Николая Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане", которая отсутствовала в нашем репертуаре целых тридцать лет", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что опера "Сказка о царе Салтане" по мотивам одноименной сказки Александра Сергеевича Пушкина была написана Римским-Корсаковым в 1900 году. В том же году премьеру сыграло московское "Товарищество частной оперы". "Этот спектакль стал легендарным благодаря декорациям Михаила Врубеля и "загадочному лику незабвенной царевны" - жены художника Надежды Забелы-Врубель", - отметила Новикова.

По ее словам, успех сопутствовал опере и в дальнейшем, хотя ее продвижение на императорскую сцену не было быстрым: в репертуаре Большого театра она появилась лишь в 1913 году. Под стать великолепным симфоническим картинам были в этом спектакле декорации Константина Коровина, блестящим - состав исполнителей, включая знаменитого баса Григория Пирогова (Царь Салтан), сопрано Леониду Балановскую (Царица Милитриса) и Елену Степанову (Царевна Лебедь).

Позднее в партии Милитрисы на сцене Большого театра выступала также Ксения Держинская, а в партии Царевны Лебедь - Антонина Нежданова, причем для обеих это были любимые, сохранявшиеся в их репертуаре десятилетиями, роли.

После премьеры эта опера пережила в Большом еще всего лишь две постановки - в 1959 и 1986 годах. Последняя сохранялась в репертуаре до 1989 года, уточнила пресс-атташе ГАБТ.

Новая версия Большого

"Совершенно очевидно, что для четвертой постановки "Сказки о царе Салтане" на сцене Большого время действительно пришло. Тем более, что нынешняя премьера посвящена двум знаменательным датам - 175-летнему юбилею Н. А. Римского-Корсакова и 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина", - подчеркнула собеседница агентства.

О концепции нового спектакля рассказал режиссер-постановщик Алексей Франдетти. "Мы ставим классическую русскую оперу, мы ничего не надумываем "сверху", просто внимательно читаем сказку, - констатировал он. - У нас очень красивые декорации Зиновия Марголина, во многом исторические костюмы Виктории Севрюковой. Спектакль довольно традиционный, первый акт уж точно, а далее начинаются разные перевертыши".

Не раскрывая всех секретов, постановщик сообщил, что в оперный спектакль добавил цирк. "У нас очень крутая команда артистов, работающих в Цирке на проспекте Вернадского, это в прямом смысле наши соавторы", - проинформировал Франдетти.

Он пояснил, что ставит "семейный спектакль". "Мне бы очень хотелось, чтобы на нашем спектакле было интересно и взрослым, и детям. Именно поэтому мы добавили цирк - под руководством Евгения Шевцова и Ольги Полторак, на сцене каждые три минуты должно что-то происходить, иначе мы просто не удержим внимание маленького зрителя", - считает режиссер.

"Сказка о царе Салтане" создается на Новой сцене Большого театра. За дирижерским пультом - главный дирижер-музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев.

Главные партии репетируют солисты оперной труппы Большого театра: Царь Салтан - Денис Макаров, Вячеслав Почапский; Царица Милитриса - Мария Лобанова, Ольга Селиверстова, Анна Храпко; Царевна Лебедь - Анна Аглатова, Анастасия Сорокина, Гузель Шарипова; Князь Гвидон - Бехзод Давронов, Илья Селиванов; Ткачиха - Екатерина Воронцова, Юлия Мазурова; Повариха - Евгения Васильчук, Светлана Лачина; Сватья баба Бабариха - Ирина Долженко, Александра Дурсенева, Евгения Сегенюк и другие.