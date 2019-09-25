Пласидо Доминго прекратит выступления в Metropolitan Opera

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Испанский тенор Пласидо Доминго больше не будет выступать в Metropolitan Opera. Об этом говорится в заявлении пресс-службы театра, поступившем во вторник в распоряжение ТАСС.

"Metropolitan Opera подтверждает, что Пласидо Доминго согласился отменить все будущие выступления", - указали в пресс-службе театра, подчеркнув, что решение вступает в силу немедленно. "Met [сокращенно от Metropolitan Opera] и господин Доминго достигли соглашения о том, что ему следует отказаться [от выступлений]", - указывается в заявлении.

По информации телеканала Fox News, Доминго в среду должен был принять участие в опере "Макбет" Джузеппе Верди в постановке итальянского дирижера Марко Армильято на сцене Metropolitan Opera. Однако вместо него партию Макбета исполнит серб Желько Лучич. Вместе с ним на сцену выйдет народная артистка РФ Анна Нетребко, которая исполнит партию Леди Макбет.

В августе агентство Associated Press (АР) сообщило, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Указанные случаи якобы происходили в разное время с конца 1980-х годов, в том числе на территории США. Три женщины, в частности, сказали, что Доминго пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства утверждала, что певец рукой залез ей под юбку.

В начале этого месяца АР сообщило, что еще 11 женщин обвинили певца в домогательствах. Официальные представители 78-летнего Доминго ранее заявили, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Певец подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.