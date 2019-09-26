Когда у тебя есть любовь, тебе не надо бороться. Правила жизни Кирилла Рихтера

О вдохновении
Я ищу вдохновение в жизни. Нельзя сказать, что вся музыка написана, вдохновленная одним каким-то источником, нет. Просто вопрос в том, что надо в каждой истории, в которой ты участвуешь, в каждом проекте, в каждой своей работе находить то, что ты действительно любишь. Тогда у тебя и будет смысл зачем-то это делать.
Поэтому мое вдохновение — в жизни, в людях, во всем вокруг, в том числе в книгах, в кино, в музыке. Даже в самом факте того, что я пишу музыку, это тоже вдохновляет. Иногда — даже в том, кто будет играть мою музыку дальше, в чьи руки перейдет мое творчество.
О разочаровании
Если вы разочаровались в своей работе, в том, что, как вам казалось, будет делом всей жизни, то все-таки я бы советовал поискать в себе глубже и обстоятельнее. Работа — это очень большая часть нашей жизни, и если она не приносит удовольствия… это вроде бы и прописная истина и, в то же время самая массовая проблема.
Но я бы не бросался в крайности — если менять бесконечно направления, то можно не прийти ни к чему. Быть многозадачным и многопрофильным человеком, но не быть специалистом ни в чем. Поэтому все-таки нужно быть построже к себе и смотреть на то, что действительно получается, спрашивать у окружающих о своих сильных и слабых сторонах.
А если ты действительно не веришь в это и никто из окружающих не верит, что часто бывает, то надо продолжать слушать себя. Как с трудностями бороться? Когда ты находишь любовь к какому-то определенному делу, тебе уже не нужно ни с чем бороться. В принципе, эта любовь тебя всегда защищает.
О критике
У меня нет как такового наставника или ментора. Но у меня есть близкие люди, которые как-то чувствуют — не знают, но чувствуют, — что мне нужно сказать в определенный момент, когда я обращаюсь к ним за поддержкой или когда жду какой-то критики. Иногда критика может тебя просто разбить, и ты ничего не сможешь сделать. Но в целом — да, конечно, у меня есть люди, мнение которых для меня очень важно. В основном это семья.
Об интуиции
Это какое-то смешение, смешение полное, потому что нельзя быть человеком с тыквой вместо головы, который все ощущает телом. Или, наоборот, рационалистом, который все пересчитывает и подчиняет какой-то структуре. Истина где-то посередине.
Понятно, что здесь, конечно, больше работает логика. Какие-то рассудочные решения, в том числе почему ты это делаешь, почему ты вводишь этот инструмент, почему у тебя так себя ведет гармония и так далее. Поэтому, конечно, баланс, смешение, ни в коем случае крайность.
О киноискусстве
Я вообще редко пишу саундтреки к фильмам. Леонард Бернстайн еще говорил, что будущее за киномузыкой. Но я думаю, что он имел в виду кинематографическую логику, нежели чем какой-то подход просто написания саундтреков. Но кино — это самый молодой вид искусства. И в целом это очень интересно всегда.
Есть, конечно, история о том, что, когда ты работаешь с режиссером, ты вверяешь ему очень большую часть своего творческого ребенка, то есть обязательно должен быть тандем, обязательно должно быть взаимопонимание, обязательно каждый должен понимать, почему вы здесь находитесь. Иначе будет вражда и никакущий результат. Но кино — это интересно.
Есть один фильм, он достаточно популярный, но, возможно, его многие недооценивают. Это "Облачный атлас", он очень интересный и вдохновляющий. Он как раз про борьбу сквозь жизнь, сквозь расстояния и прочее. Такая история про реинкарнации, про цикличность, колесо сансары. Он очень жизнеутверждающий.
О таланте
Я верю в то, что у некоторых людей есть талант и способности к чему-то на генетическом уровне. Нужно понимать, что мы все изначально в определенных вещах находимся на разном метраже полосы препятствий, забега, кому-то фора 100 метров, а кому-то дается 200, а кто-то стоит на старте. И тому, кто стоит на старте, придется всего добиваться трудом. Конечно, тот, кто трудится, у кого есть эта фора, практически недосягаем для тех, кто не имеет изначально задатков. Но если человек не занимается, если он не работает над своим талантом, то, будучи бесконечно одаренным, окажется в арьергарде, а вперед вырвутся другие.
Например, ты играешь концерт в каком-то неизвестном городе и тебе кажется, что тебя никто не слушает. Все равно нужно играть по максимуму, потому что так просто должно быть. Никто не знает, кто тебя слушает сейчас и что ты хорошего приносишь этим людям, никогда не знаешь постэффектов от своего концерта, своей музыки.
Об искусстве
Мы живем в столице, живем городской жизнью, выставки, музеи и прочее — это для нас как обязанность, уже даже вошло в обиход, наверно.
Для человека, который занимается собирательством и охотой, искусство — это как раз охота, какие-то ремесла. Как я могу оценить искусство? Для кого-то это очень важно, для кого-то это пустой звук, для кого-то — деньги, марка автомобиля или количество квартир.
Для меня — да, конечно, искусство, в том числе изобразительное и музыкальное, — это очень важно.
Это все равно тем не менее движет социум, я думаю, что даже маленький шедевр, каким бы незаметным для населения целой страны он ни был, через 20, 50, через 100 лет он может сыграть какую-то важную роль.
Беседовала Кадрия Садыкова