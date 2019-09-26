Когда у тебя есть любовь, тебе не надо бороться. Правила жизни Кирилла Рихтера

Пианист и композитор, представитель современного минимализма, автор музыкальной темы для трансляций FIFA 2018 американского FOX Sports, музыки к двухактному балету "Распутин" с Сергеем Полуниным и участник авторитетных европейских фестивалей дал свой последний концерт в этом году. Перед заслуженным отдыхом артист рассказал, какой фильм он считает самым жизнеутверждающим, где можно найти вдохновение и как не потерять свою цель в жизни

О вдохновении Я ищу вдохновение в жизни. Нельзя сказать, что вся музыка написана, вдохновленная одним каким-то источником, нет. Просто вопрос в том, что надо в каждой истории, в которой ты участвуешь, в каждом проекте, в каждой своей работе находить то, что ты действительно любишь. Тогда у тебя и будет смысл зачем-то это делать.

Если ты это воспринимаешь как работу, то тогда от этого не будет толку, все будет сложно

Поэтому мое вдохновение — в жизни, в людях, во всем вокруг, в том числе в книгах, в кино, в музыке. Даже в самом факте того, что я пишу музыку, это тоже вдохновляет. Иногда — даже в том, кто будет играть мою музыку дальше, в чьи руки перейдет мое творчество. ​​​О разочаровании Если вы разочаровались в своей работе, в том, что, как вам казалось, будет делом всей жизни, то все-таки я бы советовал поискать в себе глубже и обстоятельнее. Работа — это очень большая часть нашей жизни, и если она не приносит удовольствия… это вроде бы и прописная истина и, в то же время самая массовая проблема.

' YouTube / Kirill Richter'

Но я бы не бросался в крайности — если менять бесконечно направления, то можно не прийти ни к чему. Быть многозадачным и многопрофильным человеком, но не быть специалистом ни в чем. Поэтому все-таки нужно быть построже к себе и смотреть на то, что действительно получается, спрашивать у окружающих о своих сильных и слабых сторонах. А если ты действительно не веришь в это и никто из окружающих не верит, что часто бывает, то надо продолжать слушать себя. Как с трудностями бороться? Когда ты находишь любовь к какому-то определенному делу, тебе уже не нужно ни с чем бороться. В принципе, эта любовь тебя всегда защищает. О критике У меня нет как такового наставника или ментора. Но у меня есть близкие люди, которые как-то чувствуют — не знают, но чувствуют, — что мне нужно сказать в определенный момент, когда я обращаюсь к ним за поддержкой или когда жду какой-то критики. Иногда критика может тебя просто разбить, и ты ничего не сможешь сделать. Но в целом — да, конечно, у меня есть люди, мнение которых для меня очень важно. В основном это семья.

' YouTube / Kirill Richter'

Об интуиции Это какое-то смешение, смешение полное, потому что нельзя быть человеком с тыквой вместо головы, который все ощущает телом. Или, наоборот, рационалистом, который все пересчитывает и подчиняет какой-то структуре. Истина где-то посередине.

Даже когда ты пишешь музыку, когда ты импровизируешь — это в основном чувственный эмпирический подход. Когда ты уже работаешь, например, с партитурой, то ты структурируешь это все, ищешь инструментовки

Понятно, что здесь, конечно, больше работает логика. Какие-то рассудочные решения, в том числе почему ты это делаешь, почему ты вводишь этот инструмент, почему у тебя так себя ведет гармония и так далее. Поэтому, конечно, баланс, смешение, ни в коем случае крайность. О киноискусстве Я вообще редко пишу саундтреки к фильмам. Леонард Бернстайн еще говорил, что будущее за киномузыкой. Но я думаю, что он имел в виду кинематографическую логику, нежели чем какой-то подход просто написания саундтреков. Но кино — это самый молодой вид искусства. И в целом это очень интересно всегда. Есть, конечно, история о том, что, когда ты работаешь с режиссером, ты вверяешь ему очень большую часть своего творческого ребенка, то есть обязательно должен быть тандем, обязательно должно быть взаимопонимание, обязательно каждый должен понимать, почему вы здесь находитесь. Иначе будет вражда и никакущий результат. Но кино — это интересно. Есть один фильм, он достаточно популярный, но, возможно, его многие недооценивают. Это "Облачный атлас", он очень интересный и вдохновляющий. Он как раз про борьбу сквозь жизнь, сквозь расстояния и прочее. Такая история про реинкарнации, про цикличность, колесо сансары. Он очень жизнеутверждающий.

' YouTube / Kirill Richter'

О таланте Я верю в то, что у некоторых людей есть талант и способности к чему-то на генетическом уровне. Нужно понимать, что мы все изначально в определенных вещах находимся на разном метраже полосы препятствий, забега, кому-то фора 100 метров, а кому-то дается 200, а кто-то стоит на старте. И тому, кто стоит на старте, придется всего добиваться трудом. Конечно, тот, кто трудится, у кого есть эта фора, практически недосягаем для тех, кто не имеет изначально задатков. Но если человек не занимается, если он не работает над своим талантом, то, будучи бесконечно одаренным, окажется в арьергарде, а вперед вырвутся другие.

Мое главное жизненное правило — делать свою работу хорошо. Даже в тех случаях, когда не кажется, что от результата зависит что-то важное

Например, ты играешь концерт в каком-то неизвестном городе и тебе кажется, что тебя никто не слушает. Все равно нужно играть по максимуму, потому что так просто должно быть. Никто не знает, кто тебя слушает сейчас и что ты хорошего приносишь этим людям, никогда не знаешь постэффектов от своего концерта, своей музыки. Об искусстве Мы живем в столице, живем городской жизнью, выставки, музеи и прочее — это для нас как обязанность, уже даже вошло в обиход, наверно.

' YouTube / Kirill Richter'

Для человека, который занимается собирательством и охотой, искусство — это как раз охота, какие-то ремесла. Как я могу оценить искусство? Для кого-то это очень важно, для кого-то это пустой звук, для кого-то — деньги, марка автомобиля или количество квартир. Для меня — да, конечно, искусство, в том числе изобразительное и музыкальное, — это очень важно.

Есть же определенная пирамида потребностей, до вершины которой доходят не очень многие. Собственно, наверху, как раз после всех потребностей, ты доходишь до шедевров, которые создавались авторами на пике таланта, творчества, мастерства. Это срез, он, правда, тонкий, не так много людей хотят доходить до этого