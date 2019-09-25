Съемки второго фильма Михаила Идова "Стремление" начнутся осенью 2020 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Съемки фильма "Стремление" режиссера Михаила Идова, известного по картине "Юморист", планируется начать осенью 2020 года. Фильм станет совместным проектом России, Канады и Германии, сообщил в среду генеральный продюсер компании "Метрафильмс" Артем Васильев на очном заседании экспертного совета Министерства культуры РФ.

"Этот фильм режиссера, у которого мы недавно представили дебют - "Юморист". Второй его проект, которым мы сейчас занимаемся в качестве миноритарного продюсера, это Aspiration ("Стремление"), который представляет из себя фильм, существующий на стыке жанров, драма с элементами психологического триллера. Это история придуманной нами музыкальной группы, которая была известна по всему миру. По сюжету члены группы собираются для записи альбома в уединенной студии в Северном Онтарио, там начинают происходить трагические события", - сказал он.

Начало съемок намечено на осень 2020 года. Готовый фильм планируется выпустить в первой половине 2021 года.

Россия выступит в качестве миноритарного партнера проекта, мажоритарными партнерами станут две канадские компании. "В настоящий момент к проекту присоединяется немецкий продюсер, то есть это будет как минимум трехстороннее сотрудничество", - добавил Васильев.

Съемки будут проходить в Канаде, в Северном Онтарио, а затем постпродакшн будет проходить в России. "Этот фильм был написан на английском. Я бы хотел сделать шаг к англоязычной аудитории. Но я бы хотел работать и с моей российской командой", - сказал Идов в своем видеообращении, представленном на заседании экспертного совета.

В среду в Минкультуры проходит очное заседание экспертного совета по телевизионным сериалам. Совет рассмотрит три проекта телесериалов и семь игровых лент. Свои проекты представляют киностудии "КИТ" и "Крылья", кинокомпании "СТВ", "Новые люди" и "Атлантик", "Стар Медиа Дистрибьюшн", "Метрафильмс", "ТаББаК", "Институт коммуникаций Вита Актива" и "Виктория Фильмс".