Bazelevs снимет фильм ужасов по японскому фольклору

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Режиссер Виолетта Таскаева, работающая под псевдонимом Pablo Absento, совместно с кинокомпанией Тимура Бекмамбетова Bazelevs планирует создать полнометражный кинопроект "Подмена", основанный на японском фольклоре. Об этом она сообщила в среду на очном заседании Экспертного совета Министерства культуры РФ.

"В данный момент мы с кинокомпанией Bazelevs разрабатываем полнометражный проект под названием Bloat ("Подмена"). Фильм разрабатывается в популярном формате скринлайф, история будет рассказана через компьютеры и телефоны главных героев. В нашем проекте мы присоединим также видео с камер видеонаблюдения и с камер на полицейских машинах", - сказала Таскаева.

По ее словам, в основу фильма ляжет японский фольклор. "Японский фольклор один из самых таинственных и мрачных, но его также отличает моральный аспект. Я хочу показать контраст между силой и властью новых технологий и хрупкостью человека как индивида, когда он сталкивается с чем-то сверхъестественным, необъяснимым и древним", - поделилась режиссер.

Планируется, что в Японии пройдут экстерьерные съемки, кастинг еще не проведен, но создатели рассчитывают привлекать европейских актеров.

Очное заседание Экспертного совета по телевизионным сериалам Минкультуры России проходит 25 сентября 2019 года. Экспертный совет рассматривает три проекта телесериалов и семь игровых лент. Свои проекты представляют киностудии "КИТ" и "Крылья", кинокомпании "СТВ", "Новые люди" и "Атлантик", "Стар Медиа Дистрибьюшн", "Метрафильмс", "ТаББаК", "Институт коммуникаций Вита Актива" и "Виктория Фильмс".