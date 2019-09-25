Петербург примет финал фестиваля культуры "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург примет 5 октября финал второго фестиваля культуры "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", который представит национальные танцы, песни, музыку народов этого региона и продемонстрирует туристический потенциал СКФО. Соорганизаторами фестиваля выступили министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС.

"Фестиваль уже второй год объединяет различные виды национальных искусств северокавказских народов в одно яркое и запоминающееся представление. Национальные танцы, песни, музыка, литература - все это представлено на одной сцене для того, чтобы познакомить жителей нашей страны с душой Северного Кавказа, открыть преимущества региона как туристического направления и показать, что в единстве народов - сила России", - отметили в оргкомитете.

Фестиваль проходит в два этапа. Региональный (отборочный) этап завершился 9 сентября - его участники присылали свои работы в формате видеороликов с хэштегом #СК_фест2019. Творческое состязание проходило в нескольких номинациях: "Хореография", "Вокальное искусство", "Музыкальное исполнительское искусство", "Художественное слово", "Фотография". Участником конкурса мог стать любой желающий, если он родился или живет на Северном Кавказе и достиг 18 лет. Конкурсанты, набравшие максимальное количество просмотров в интернете, стали победителями.

В 2019 году в состав жюри фестиваля вошли главный балетмейстер ГАУ "Государственный русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова" Аднан Мажидов, художественный руководитель государственного ансамбля народного танца "Ингушетия" Руслан Гадаборшев, певица, заслуженная артистка Республики Северная Осетия - Алания Елена Газаева, директор РГБУ "Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесской Республики "Эльбрус" Исмаил Байрамкулов, а также артист национального балета Грузии "Сухишвили" Айдан Шаманов. Подробная информация размещена на сайте фестиваля.

Концерт в Петропавловской крепости

В 2018 году фестиваль прошел в центре Москвы, где выступили победители регионального этапа конкурса, а также мастера искусств Северного Кавказа. В Санкт-Петербурге кавказский праздник пройдет на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, и его главное событие - концерт начнется с традиционного петербургского полуденного пушечного выстрела. Публика увидит на концерте творческие коллективы и лучших артистов Северного Кавказа, в том числе Елену Газаеву, певицу Рагду Ханиеву, государственный ансамбль народного танца "Ингушетия", мужскую вокальную группу и оркестр народных инструментов при филармонии им. А. Хамхоева, Ансамбль народного танца "Нарт" при осетинском землячестве в Санкт-Петербурге, Хореографический ансамбль "Имамат".

В течение дня на площадке фестиваля будут работать несколько тематических зон, где будут представлены взрослые и детские мастер-классы, фотовыставки, дегустация кавказских блюд и напитков.