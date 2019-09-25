Выставка о династии Юргенсон открывается в Московской консерватории

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Выставка "Петр Юргенсон: издатель и меценат", посвященная одному из основателей Московского отделения Русского музыкального общества, нотопечатнику и меценату и его потомкам, открывается в среду в Московской консерватории им. Чайковского. В экспозиции представлены уникальные документы, среди которых подписанный Петром Чайковским контракт с фирмой Юргенсона.

"Событие откроет серию праздничных мероприятий, посвященных всемирно известной династии Юргенсон. Все они будут приурочены к 70-летию со дня рождения Бориса Петровича Юргенсона - основателя Благотворительного фонда "Фонд П. Юргенсона", - сообщает пресс-служба фонда.

Основатель фонда - правнук мецената, сейчас же фондом руководит его дочь Анастасия Юргенсон.

В экспозицию вошли реликвии из семейного собрания - подсвечник, который по легенде зажигали во время визитов Чайковского к Юргенсону, бронзовая скульптура Дон-Кихота, картины и фотографии, где запечатлены несколько поколений знаменитой династии, а также документы - контракт, подписанный Чайковским с фирмой Юргенсона, расписка Чайковского о передаче Юргенсону права на издание либретто сразу нескольких опер - "Евгений Онегин", "Мазепа", "Орлеанская дева", а также доверенность на ведение денежных расчетов с концертными обществами и музыкальными издателями и образцы нотоиздательского искусства фирмы Юргенсон.

"Петр Иванович был совершенно уникальной личностью. Сила его духа и размах музыкально-издательского дела объясняются закалкой, которая берет начало в его детстве. Из бедного мальчика, сына эстонского рыбака и швеи, он превратился в успешного мецената - зарабатывать начал уже с 14 лет. При этом он никогда не стремился к личной наживе: его вдохновляла музыка, и он хотел принести пользу музыкальной культуре. Петр Иванович на уровне чувств понимал ранимую натуру Чайковского и оказывал ему абсолютную и безусловную поддержку", - рассказала Анастасия Юргенсон.

Выставка, которая продлится до 23 октября, подготовлена совместно с Российским национальным музеем музыки.

"Среди ценнейших фондов музейного собрания - Архив издателя и коллекционера Петра Юргенсона. Архив содержит документы выдающихся деятелей музыкальной культуры от Бортнянского и Глинки до Глиэра и Прокофьева. И, конечно, ценнейшая часть - рукописи и документы П.И. Чайковского. Представленная Музеем музыки выставка - редкая возможность рассказать не только об известных композиторах, но и о меценате, издателе, коллекционере, без которого многое бы не состоялось в истории музыки", - отметил генеральный директор музея Михаил Брызгалов, слова которого приводят в пресс-службе.

О меценате и фонде

Петр Юргенсон родился 5 июля 1836 года в Таллине. Получив образование, переехал в Санкт-Петербург, где начал работать в нотопечатне. Позднее начал собственное дело, вскоре купив несколько мелких издательств и присоединив их к своей компании. Музыкальное издательство Юргенсона стало крупнейшим в императорской России, оно выпустило произведения свыше 500 русских композиторов, включая Бородина, Глинку (первое полное собрание сочинений), Даргомыжского, Кюи, Лядова, Мусоргского, Прокофьева, Рахманинова, Ребикова, Римского-Корсакова, Скрябина, Стравинского, Чайковского и многих других.

Также Юргенсон издал большое число зарубежных классиков, в числе которых Бах, Вагнер, Вебер, Моцарт, Шопен, Шуман. В 1868 году Петр Юргенсон выпустил первое сочинение Чайковского, а затем практически все произведения знаменитого композитора.

Фонд П. Юргенсона, основанный в 1998 году, нацелен на возрождение наследия Петра Юргенсона и реализацию программ поддержки современных талантливых музыкантов и композиторов. Фонд регулярно проводит благотворительные концерты, творческие вечера и семинары, в которых принимают участие заслуженные деятели культуры, композиторы, музыканты, представители научного сообщества, а также юные почитатели искусства. В 2001 году совместно с Союзом композиторов России, Московской консерваторией, Центром современной музыки при поддержке Министерства культуры РФ фонд учредил международный конкурс молодых композиторов имени П.И. Юргенсона - он проводится раз в два года. Произведения победителей конкурса издаются фондом в специальной серии "Музыка третьего тысячелетия".