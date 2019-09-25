Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль Artlife Fest

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел выставку современного искусства, которая откроется для публики 26 сентября в рамках Международного интерактивного фестиваля Artlife fest на Трехгорной мануфактуре, и пригласил москвичей и гостей столицы посетить мероприятие.

"Москва - крупнейший культурный мегаполис, в котором ежедневно проходит более 270 мероприятий. В этой насыщенной культурной повестке находится место и громким премьерам, и удивительным концертам, и ярким фестивалям, таким как Artlife fest. Это замечательный интересный проект, и мы поддерживаем современное искусство", - сказал Собянин.

Он отметил, что за последнее время в столице организовано около семи-восьми крупных культурных мероприятий, кроме того, в городе создаются новые комплексы современного искусства. Собянин добавил, что Москва готова создавать условия для развития искусства, помогать проводить фестивали и организовать арт-пространства. Градоначальник также пообщался с художниками, чьи картины представлены на выставке.

Artlife Fest откроется на Трехгорной мануфактуре в выставочном зале "Надежда" 26 сентября и будет проходить до 29 сентября, на нем будут представлены работы 38 художников из разных стран - это 200 произведений современного искусства, выполненных в разной технике, причем часть полотен интегрирована в VR-среду, и гости смогут оживить их с помощью гаджетов. Кроме того, на фестивале будет организована образовательная программа - мастер-классы художников по освоению разных техник, создание новых произведений искусства в режиме реального времени и авторские лекции. Лекторий, на котором выступят более 20 спикеров, будет открыт для зрителей все дни фестиваля. Лекторий и экспозиция будут работать бесплатно.

Artlife Fest организован онлайн-академией живописи ArtLife при поддержке департамента культуры города Москвы. Впервые мероприятие прошло в 2018 году, в нем приняли участие 30 известных художников со всего мира. За четыре дня его посетили более 10 тыс. человек, участниками мастер-классов стали 700 гостей, а слушателями лектория - свыше 1 тыс. человек.