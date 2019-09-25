Премьера спектакля "Мистер Георг Отс" состоялась в "Геликон-опере"

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Образ певца и артиста Георга Отса "виртуально" воссоздал на сцене московский театр "Геликон-опера", представив в среду премьеру музыкального спектакля "Мистер Георг Отс". Главные партии исполнили эстонские и российские мастера оперной сцены - солисты Эстонской оперы и "Геликон-оперы".

Среди появившихся на сцене "живых" фигур самого Отса нет, однако, пояснил ТАСС постановщик спектакля худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, "он все же присутствует, хотя и незримо, потому что для нас главный герой - это время и обстоятельства, в которых жил и творил Георг Отс".

Эстонский солист Рене Соом исполнил партию поклонника и биографа певца, а другая представительница эстонской оперной школы - Хейли Вескус - показала на сцене фанатку Отса, народная артистка России Наталья Загоринская воплотила образ еще одной поклонницы певца - оперной певицы Терезы, а Алексей Исаев - его куратора из КГБ. Не уступали им на сцене заслуженная артистка РФ Лариса Костюк, которая спела партию сеньоры Аббати, Ксения Лисанская (исполнила партию второй жены Отса Асты) и Майя Барковская (партия супермодели Илоны, третьей и последней жены певца). За дирижерским пультом стоял главный дирижер "Геликона" Валерий Кирьянов.

Спектакль - мечта

Идея создать и приурочить к грядущему через полгода 100-летию великого певца спектакль у руководителей ведущего эстонского концертного агентства Eesti Konsert и театра "Геликон-опера" ("Мистер Георг Отс" - их совместный проект) появилась всего лишь два с лишним года назад. Но воплотить на сцене образ Георга Отса было давней и затаенной мечтой Дмитрия Бертмана.

"В 70-х годах, - рассказала ТАСС мама народного артиста России Людмила Жумаева, - Димин отец Александр Семенович Бертман работал в доме культуры газеты "Правда", главного партийного печатного органа страны. И где-то в 1972 году он пригласил выступить там Георга Отса. Я с Димой пришла на концерт. Сыну было тогда четыре года (в пять он уже в школу пошел). После концерта долго разговаривали с Отсом, сфотографировались. После чего Дима сказал: "Как мне понравился этот певец! Я его не забуду!". И, как видите, не забыл, поставил об Отсе спектакль к его столетию. Знал бы Георг Отс тогда!"

На премьере в "Геликон-опере" в числе многих почетных гостей присутствовали и друзья театра из Эстонии. Руководитель Eesti Kontsert Керту Ора прибыла на московскую премьеру из Таллина во главе большой (почти четыре десятка человек) делегации деятелей искусства, журналистов и просто эстонских любителей театра. Путешествовали они в Москву, как сообщили ТАСС представители делегации, за свой счет.

Арт-директор Eesti Kontsert Юри Лейтен выразил уверенность, что спектаклю уготована долгая жизнь. Еще минувшим летом, сообщил он журналистам, была достигнута договоренность о том, что "Мистер Георг Отс", показанный в июле на оперном фестивале на эстонском острове Сааремаа, весной будущего года вновь побывает в Эстонии. В пресс-службе "Геликон-оперы" также подтвердили, что 21 марта будущего года, в день 100-летия великого певца, спектакль "Мистер Георг Отс" покажут на его родине, в Таллине, после чего постановку увидят в ряде российских городов, в странах Балтии, а также в Белоруссии, Финляндии и на Украине.

Высокую оценку состоявшейся премьере и проекту, посвященному 100-летию Георга Отса, дал и посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре. "Для нас очень приятно, что давний друг и партнер Эстонии Дмитрий Бертман и его театр "Геликон-опера" посвятили юбилею Георга Отса отдельный спектакль, - отметил эстонский посол, отвечая на вопрос ТАСС. - Имя выдающегося эстонского певца продолжает объединять наши страны, я рад, что премьеры как на Сааремаа, так и в Москве прошли с большим успехом. Столетие Отса будет отмечаться и в Эстонии, и в России в течение всего следующего года, спектакль "Геликон-оперы" дал замечательный старт торжествам по этому случаю".