Гергиев представит во Владикавказе музыкальную драму "Пеллеас и Мелизанда"

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 сентября. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева вместе с оперными певцами представят музыкальную драму "Пеллеас и Мелизанда" на международном фестивале "Мариинский - Владикавказ" в Северной Осетии. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе филиала Мариинского театра в республике.

"Концертное исполнение музыкальной драмы "Пеллеаса и Мелизанды" Клода Дебюсси в пяти действиях на французском языке будет представлено в Северной Осетии в рамках фестиваля "Мариинский - Владикавказ" 29 сентября", - сказал собеседник агентства.

В главных партиях будут задействованы солистка Приморской сцены, стипендиатка программы Аткинс и лауреат XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского Айгуль Хисматуллина (Мелизанда), стипендиат программы Аткинс Гамид Абдулов (Пеллеас), солист оперной труппы Мариинского театра Андрей Серов (Голо).

Фестиваль "Мариинский - Владикавказ" пройдет в Северной Осетии в третий раз с 28 сентября по 6 октября. В рамках фестиваля ожидаются выступления лауреатов международного конкурса им. П. И. Чайковского и юных талантливых музыкантов региона. Гости и жители республики смогут увидеть спектакли для детей, ожидаются и гастроли Театра балета им. Леонида Якобсона.

В 2017 году фестиваль посетили более 3 тыс. зрителей, он проходил в течение шести дней и открылся выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева. Также зрители смогли увидеть на североосетинской сцене альтиста Юрия Башмета и лауреата XV международного конкурса им. П. И. Чайковского французского пианиста Люка Дебарга.

Мероприятие будет проходить на площадках филиала Мариинского театра во Владикавказе - Государственной академической филармонии Северной Осетии и Национальном государственном театре оперы и балета республики.