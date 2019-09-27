Дочь Ростроповича готова передать экспонаты в первый в России музей семьи музыканта

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Открытие в Оренбурге первого в России музея-квартиры семьи Ростроповичей является хорошей идеей, члены музыкальной династии готовы предоставить материалы для будущего культурного центра. Об этом в пятницу ТАСС сообщила художественный руководитель Центра оперного пения Галины Вишневской, дочь Вишневской и Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович.

"Я так понимаю, что была выкуплена та часть дома, где жил папа во время эвакуации и планируется делать музей Ростроповича. Я, со своей стороны, я и моя сестра, мы готовы помочь, мы очень поддерживаем эту идею. Это замечательно, потому что это дом, где жил папа, его родители и тетка. Мы предоставим какие-то материалы, обязательно", - сказала она, назвав создание музея-квартиры "очень хорошей идеей".

24 сентября правительство Оренбургской области приняло решение о выделении субсидии на приобретение в госсобственность оставшуюся долю в праве общей долевой собственности на дом, где в годы эвакуации во время Великой Отечественной войны жила семья Ростроповичей. Как уточнила и.о. министра культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко, в настоящее время три четверти уже переданы в собственность Оренбургской области и закреплены на базе оперативного управления за Оренбургским областным музеем изобразительных искусств.

Леопольд Ростропович с супругой Софьей Федотовой и сыном Мстиславом были эвакуированы в Оренбург из Москвы в годы Великой Отечественной войны. Родители стали преподавать в местном музыкальном училище. В апреле 1942 года в связи с тяжелой болезнью отца 15-летний Мстислав был зачислен вместо него на работу в училище. После смерти отца в июле того же года, продолжая преподавание, выступал на коллективных концертах, давал частные уроки и при этом учился сам.

В честь Леопольда и Мстислава Ростроповичей назван Оренбургский государственный институт искусств. С 2013 года в регионе проводится Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.